La solidaritat corre al San Cristobal de Castelló

El col·legi concertat San Cristóbal va celebrar la carrera "1.000 K" Solidaris amb motiu del Dia de l'Esport. En esta prova col·lectiva van participar famílies, alumnes i professorat de totes les etapes del centre, des d'Infantil fins als Cicles Formatius, els qui havien de recórrer en un circuit una distància que variava des de 500 m fins a 3 km en funció de la seua edat i la seua capacitat. La suma dels quilòmetres recorreguts per participant va superar els 1000 previstos, completant entre tots un total de 1.800 km. Els diners recaptats per la inscripció simbòlica d´este esdeveniment, 1.500 euros, seran donat als projectes de suport a la infància organitzats per Creu Roja Castelló.