Guardians contra les al·lèrgies alimentàries!

Un total de 72 col·legis de la Comunitat Valenciana porten endavant este curs un projecte de sensibilització sobre al·lèrgies alimentàries baix el títol Converteix-te en el seu guardià! La iniciativa és una idea de l´empresa de menjador Scolarest, la marca pel sector educatiu de la companyia de restauracio social Compass Group, i arribarà als més de 12.300 alumnes que mengen cada dia en eixos 72 centres docents.

L´eix central de la campanya és que la protecció dels xiquets i xiquetes amb al·lèrgia és tasca de tots, incloent el personal de cuina, personal de servei, educadors, companys, etc. La iniciativa llança una sèrie de missatges clau per a conscienciar de la importància de seguir de forma estricta les pautes marcades, com ara no compartir aliments, i així protegir al comensal en tot moment.

Incidència cada vegada major

Segons la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (Seaic), dos milions d´espanyols són al·lèrgics a algun aliment. En l´última dècada, a més, ha augmentat la gravetat dels símptomes induïts per este tipus d´al·lèrgies, especialment entre els escolars. Converteix-te en el seu guardià! es va a desenvolupar des d´abril fins a final de curs en 720 col·legis de tota Espanya i va a arribar en total a més de 138.000 escolars.