Les estades a l'estranger es sol·liciten fins al 23 d'abril

La Conselleria d´Educació ha publicat la convocatòria per a la realització d´estades formatives a Irlanda i al Regne Unit per al professorat d´Infantil, Primària i Secundària este estiu, un 66,67 % més que la convocatòria del curs passat.

L´objectiu és que el professorat valencià puga conéixer i actualitzar les eines metodològiques de l´ensenyament d´anglés i en anglés en un context intercultural que facilite el desenvolupament de la competència comunicativa. Segons el conseller Vicent Marzà, «és una mostra més de les mesures que estem emprenent per a formar els docents valencians en anglés amb l´aplicació progressiva de la nova Llei de plurilingüisme».

Així, s´oferixen un total de mil places per a la realització d´estades: 100 per als docents d´Educació Infantil, 550 per al professorat d´Educació Primària i 350 per al professorat de Secundària.

L´estada, en juliol o agost, inclourà transport, allotjament i manutenció, sense cap cost per als participants. A més, durant les quatre setmanes d´estada a l´estranger es durà a terme un curs d´un mínim de 25 hores setmanals i un màxim de 15 alumnes per classe, també sense cap cost. Els participants també disposaran d´una assegurança de viatge per a cobrir possibles incidències.

El termini de presentació de sol·licituds està obert fins al 23 d´abril, i estes es poden fer per via telemàtica en l´enllaç següent: https://ovidoc.edu.gva.es, des d´on també es pot fer el seguiment del procés.

El secretari autonòmic Miquel Soler recorda que, a més de les estades a l´estranger, «més de 10.000 docents estan actualment fent cursos d´anglés gratuïts a les escoles oficials d´idiomes, una iniciativa que tindrà continuïtat». A més, «s´ha creat un Cefire específic de plurilingüisme, que ofereix formació específica en didàctica de llengües», afegix.

El nou Programa plurilingüe i intercultural (Pepli) es posarà en segon cicle d´Infantil (3, 4 i 5 anys) i primer cicle de Primària (1r i 2n). La implantació completa serà efectiva en 2020-21.

«Esta implantació és progressiva i és per això que Educació està acompanyant i acompanyarà el professorat», assegura Soler.