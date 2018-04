L'IES Balears conviu amb les arts i les ciències

Entre Falles i Pasqua celebra l´IES Balears de València la seua Setmana Cultural. Moltes són les activitats realitzades durant estos dies des del projecte de centre «Conviure més que viure», cobrint tant aspectes lúdics com curriculars en els àmbits científic, literari, artístic i esportiu, amb la participació activa de l´alumnat, professorat, pares i mares assistents als actes. Per tercer curs visita l´institut l´autor, actor i director Carles Alberola (foto de dalt), fent una lectura dramatitzada de la seua obra «Mandíbula afilada» (Edicions Bromera). Es va oferir una audició musical i una àgape en acabar este acte amb productes elaborats pels propis alumnes. Paral·lelament la companyia de marionetes La inestable, va representar l´obra de Joanot Martorell, «Tirant lo Blanc» per a l´alumnat del 1r i 2n d´ESO, realitzant posteriorment un taller de titelles. En l´àmbit científic es van realitzar tallers on els alumnes participants van gaudir de la química i les matemàtiques: jardí químic, centre de masses, efectes òptic..., ral·li matemàtic. Altres activitats han sigut: teatre en anglès, activitats artístiques de tintat de samarretes, balls (dalt a l´esquerra), competicions esportives, taller de llengua de signes... entre moltes altres. L´Ampa va fer un esmorzar solidari que este curs es fa en benefici de Cáritas. IES balears valència