Óscar López inaugura divendres les jornades «Com usar Internet per a fomentar la lectura» a la UV

El director i presentador del magazín literari de RTVE Página Dos, Óscar López, serà l´encarregat d´encetar les Jornades Formatives per al Professorat «Com usar Internet per a fomentar la lectura: YouTube, Twitter, Facebook, Instagram...» que organitza la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura divendres i dissabte a la Sala d´Actes de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València.

Durant la seua intervenció, el qui fou presentador de la secció de llibres de La Columna de Julia Otero a TV3 compartirà escenari amb Joan Borja, director de la Càtedra Enric Valor a la Universitat d´Alacant. Ambdós dialogaran sobre «Literatura i xarxes socials en alta definició». A continuació, les booktubers valencianes Marta Meneu-Borja (La prestatgeria de Marta) i Irene Rodrigo (Una habitació pròpia), i el realitzador del programa de YouTube Els llibres de Sénia, Nèstor Costa, contaran la seua experiència amb els canals de vídeo en línia i les seues aplicacions a l´àmbit educatiu.

Dissabte, l´escriptora Fani Grande, el psicopedagog Dídac Botella i Marta Meneu-Borja connectaran lectura i noves tecnologies a través de l´escriptura creativa, la posada en escena i la difusió del relat en xarxes. Més tard, la professora Lola Moreno, la secretària tècnica del Consell Escolar Maite Monar i la investigadora Carme Gregori mostraran algunes ferramentes digitals per a fer la lectura atractiva a l´alumnat. Per últim, Rosa Mengual (Fundació Bromera), Esther F. Matalí (Què Llegeixes?) i María Luisa Peydró (Las Naves) explicaran els projectes pioners desenvolupats a les seues entitats que fusionen tecnologia i lectura.

Les jornades, homologades per la Conselleria d´Educació, Cultura, Investigació i Esport, pretenen ser un punt de trobada per a compartir experiències i coneixements al voltant de l´educació, les xarxes socials i la promoció de l´hàbit lector.