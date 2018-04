Una guia didàctica per a acostar la literatura als més joves

Abril és el mes de les lletres per excel·lència. Coincidint amb el Dia del Llibre, que reivindica la literatura en tots els vessants, s'organitzen arreu del món fires i trobades de tot tipus. Aprofitant el bon temps, la majoria d'aquestes se celebren a l'aire lliure per oferir als participants un passeig agradable mentre descobreixen noves lectures. A València, la 53a Fira del Llibre se celebrarà enguany als Jardins de Vivers del 26 d'abril al 6 de maig.

El programa d'actes de la fira inclou animacions lectores i tallers literaris per a grans i menuts, on els assistents escriuen, fan teatre o escolten històries relacionades amb els llibres. També hi ha lectures poètiques per als amants de la poesia i, sobretot, presentacions de novetats. Es tracta d'activitats lúdiques obertes a tot el públic, una manera perfecta d'acostar-se a la literatura de manera gratuïta i divertida.



Material disponible al web

Un any més, coincidint amb el Dia Internacional del Llibre, la Fundació Bromera ha publicat la guia didàctica del mes de les lletres, titulada «Llegim?», perquè els xiquets i les xiquetes entre 8 i 12 anys commemoren a l'aula el Dia del Llibre i altres efemèrides literàries. La guia és gratuïta i està disponible en www.fundaciobromera.org.

A més de commemorar efemèrides o celebracions promogudes, com els 75 anys de la publicació d' El Petit Príncep o el centenari del naixement de Manuel de Pedrolo, la guia destaca els 35 anys de la publicació de les dues primeres obres infantils de Carles Cano, i que fa 30 anys que tres de les nostres autores de literatura infantil i juvenil publicaren el seu primer llibre: Mercé Viana, M. Dolors Pellicer i Pepa Guardiola.

El quadern, amb il·lustracions de Fran Parreño, inclou també recomanacions per edats amb detall de l'autor, l'editorial i l'any d'edició, que ajudaran els lectors a trobar els llibres a la biblioteca o a la llibreria, i que permetran als docents i els mediadors culturals treballar les activitats de la guia a l'aula.