Un nou espai per a explicar la importància de l'aigua

Un nou espai per a explicar la importància de l'aigua

Global Omnium tindrà una exposició permanent en el nou Centre d´Interpretació de la Naturalesa de Quart de Poblet. En la inauguració de l´espai, Dionisio García Comín, el conseller delegat de Global Omnium, va anunciar la donació permanent d'un fons documental de l'exposició «Fets d´Aigua».

Esta exposició permanent pretén explicar als visitants i a la ciutadania la importància dels recursos hídrics per a la vida i el desenvolupament sostenible de la humanitat, així com la necessitat de dur a terme un ús racional per a la seua preservació.

García Comín, va expressar el compromís de la companyia a contribuir al fet que Quart de Poblet siga referent de la innovació i del desenvolupament sostenible a través del Centre d'Interpretació, que té com a objectiu ser el centre de referència de l'educació ambiental al parc fluvial, des d´on es podrà explicar a qualsevol col·lectiu (col·legis, associacions de veïns, jubilats?) l'excepcionalitat i importància d'este entorn.

A l'acte van assistir Maite Ibáñez, regidora de Turisme, i Ignacio Lacomba, president de la Fundació Limne, que s'encarregarà de gestionar la nova instal·lació.