La Poefesta d'Oliva recull destacats poetes de la Safor fins a Rússia

A les portes de celebrar el quinze aniversari torna la Poefesta per posar veu a la poesia d'arreu del món, de la Safor fins a Rússia. La cita és el divendres 20 d'abril a les 20 h al Teatre Olímpia d'Oliva i l'entrada és lliure fins a completar l'aforament.

En aquest esdeveniment participaran destacades figures de l'àmbit de la poesia com són Manuel Forcano, poeta, traductor i director de l'Institut Ramon Llull; Juan Cobos Wilkins, considerat un dels noms més destacats de la lírica espanyola, creador de la Fundació Juan Ramón Jiménez i també el director de la Casa-Museu del poeta a Moguer.

També hi participaran els i les poetes Xènia Dyakonova, crítica literària russa i professora d'escriptura, així com autora d'un ampli recull de poemaris. Per descomptat no faltarà l'escriptor saforenc Josep Piera, guanyador dels Premis Ausiàs March, Josep Pla i Joanot Martorell, entre altres, ni tampoc Paolo Agrati, que és narrador, cantant de la Spleen Orchestra –que interpreta la música de les pel·lícules de Tim Burton– i autor de cinc llibres de poesia.



Concert de Martirio

Per cloure la jornada, la Poefesta comptarà amb l'actuació musical de Maribel Quiñones, cantant i artista coneguda com a Martirio, que va ser guardonada l'any 2016 amb el Premi Nacional de Músiques Actuals. Per anar escalfant motors, la Casa de la Cultura d'Oliva acollirà demà dijous les conferències de Teresa Meana, especialitzada en el sexisme en el llenguatge, i la poeta Mireia Calafell, que ha fet del cos una poètica i s'ha entestat a fer veure la violència dels accents quan no fan prou la diferència. Finalment el 21 d'abril l'Escola Municipal de Teatre d'Oliva conclourà la Poefesta amb la representació de l'obra Elegia per la guerra sota la direcció de Cèsar Monzonís.