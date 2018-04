Un portal web per afavorir «una major participació, igualtat i convivència als centres»

La Conselleria d´Educació posa en marxa «Reico», un portal de recursos web per a la igualtat i la convivència. Es tracta d´un repositori que facilita al professorat i a la comunitat educativa diferents materials, en format digital i descarregables, per a conéixer tècniques de gestió de la convivència. Uns recursos que estan presentats de manera sintètica i sistemàtica i que compten, també, amb referències científiques, bibliogràfiques i enllaços per a aprofundir en el coneixement necessari per a la seua aplicació.

A més, cada un dels materials conté informació relativa a l´aplicació, les limitacions, investigacions i documentació; la descripció del procediment, orientacions i material necessaris per a la implementació; a més d´una fitxa de seguiment i avaluació. Es presenten en valencià i en castellà i s´hi indica l´etapa educativa a què s´adreça.

El conseller Vicent Marzà explica que, d´esta manera, a través del web, «la comunitat educativa podrà trobar continguts, estratègies i protocols per al desenvolupament dels plans d´igualtat i convivència als centres educatius». «Reico afavorix la participació de tota la comunitat educativa per aconseguir uns centres educatius segurs i lliures de violència», assenyala Marzà.

Per al conseller «és imprescindible que el professorat, l´alumnat, les famílies i l´entorn educatiu puguen debatre, desenvolupar i compartir diferents models d´actuació per a la millora de la igualtat, la convivència i la resolució de conflictes».

Quatre grans blocs

Els continguts que estan disponibles en este nou espai web (http://www.ceice.gva.es/va/web/convivencia-educacion/reico) han sigut seleccionats d´acord amb les necessitats detectades en les memòries anuals de la convivència elaborades per la Direcció General de Política Educativa i han estat revisats per professorat expert i assessors del Servei de Formació del Professorat. A més, també s´ha comptat amb la participació de professionals de l´educació que implementen amb èxit alguns d´estos recursos.

Els diferents materials estan estructurats en quatres grans blocs: recursos per a la detecció, recursos per a la prevenció, recursos per a la intervenció i recursos per a desenvolupar la competència emocional.

En el primer bloc, s´inclouen actuacions per a la detecció de situacions que dificulten les relacions entre les persones, com ara el manual «Socioescola», un programa de detecció que permet obtindre fàcilment informació precisa sobre l´estructura relacional del centre, així com la detecció de situacions conflictives i dinàmiques socials negatives.

En el segon bloc, dedicat a la prevenció, s´hi poden trobar actuacions de caràcter preventiu adreçades a la totalitat de l´alumnat amb l´objectiu d´eradicar la discriminació, millorar la convivència i previndre l´assetjament escolar. Concretament, podrem trobar orientacions per a l´aplicació del protocol d´assetjament i estratègies específiques per als casos de ciberassetjament i LGTBIfòbia.

En el tercer bloc, de recursos per a la intervenció, s´hi poden trobar estratègies específiques de resolució de conflictes (com, per exemple, equips de mediació i convivència, cercles de suport o pràctiques restauratives), protocols d´intervenció i mesures de tractament individual i grupal amb els implicats (com ara el mètode de ´no inculpació´ o el mètode de responsabilitat compartida).

En l´últim bloc, referent al desenvolupament de les competències emocionals, s´hi oferixen recursos per a millorar l´habilitat de percebre, valorar i expressar les emocions amb exactitud; l´habilitat per a aprendre i generar sentiments que faciliten el pensament i l´habilitat per a regular emocions i promoure el creixement emocional i intel·lectual, amb tècniques com el «mindfulness» o guies i orientacions per a l´atenció del dol des dels centres educatius.