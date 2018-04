Roma reviscola

L'estudiantat i el professorat amant de la Cultura Clàssica ja fa mesos que tenen esta setmana marcada al calendari. Des de dilluns i fins divendres, Sagunt -o millor dit, Saguntum- celebra els coneguts com Ludi Saguntini, tallers i activitats al voltant de les antigues Grècia i Roma, i també el Festival de Teatre Grecollatí, en el qual es representen comèdies i tragèdies d'autors de l'època.

L'Ajuntament de Sagunt calcula que durant estos cinc dies, uns 15.000 estudiants d'ESO i Batxillerat conquerixen la capital del Camp de Morvedre, en una cita que ja està més que consolidada. Els Ludi Saguntini, dedicats a descobrir la cultura grecollatina als adolescents i a recordar l'esplendor de la ciutat que fou assetjada per Anníbal, celebren enguany la seua vintena edició, i el Festival de Teatre ja es realitza des de fa 22 anys, ni més ni menys.

Tot açò és possible gràcies a les associacions Ludere et Discere i Prosopón, junt amb l'Ajuntament i la Conselleria d'Educació, a través del Cefire de Sagunt. Enrique Martínez, president de Ludere et Discere, explica que l'objectiu del certamen és «jugar i aprendre» (com indica el nom de l'associació). «Aprendre divertint-se i manipulant és fonamental, així l'alumnat està encantat», assegura.

D'una banda, als carrers hi ha tallers de diversa temàtica (escriptura, cuina romana antiga, cosmètica, ceràmica, danses, jocs romans, ciència, mosaics...), organitzats pel professorat de diferents centres valencians que s'apleguen a Sagunt; d'altra banda, també estan els spatia, espais en els quals uns 150 estudiants dirigixen les activitats i són ells els que es fan càrrec dels tallers, el què permet als més joves «guanyar seguretat i, per exemple, fer explicacions a persones més majors», assegura Martínez.



Assignatures «vives»

L'origen de la Ludi Saguntini està en l'IES Clot del Moro, que va començar a fer activitats per a explicar aspectes de la mitologia, i prompte es van sumar altres centres oferint tallers de cuina, ceràmica... recorda el president de l'associació.

Estes activitats que es desenvolupen durant tota la setmana, així com la Saguntina Domus Baebia -una aula didàctica oberta durant tot l'any-, permeten a l'estudiantat estar en contacte amb la cultura i les llengües clàssiques que aprenen a classe i suposen una motivació extra per a interessar-se pels estudis. Martínez, ja jubilat, recorda com al voltant de l'any 1997 contava a classe amb només quatre alumnes de Cultura Clàssica i vint anys després abandonà l'institut amb uns 150. «Passà de ser considerada una assignatura rotllo a semblar bonica», confessa.

En esta línia, Miguel Navarro, professor i membre del grup de teatre Komos,que interpreta dues de les huit obres del festival de teatre, està convençut de que són iniciatives com esta «les que mantenen les Humanitats i el món clàssic vius». «A altres disciplines les mantenen els plans d'estudis, però si estes assignatures no les mantinguérem vives els professors de Llatí i Grec, estarien mortes», recalca.

El grup Komos es creà el 2003 a l'IES de Patraix de València. Ara, manté alguns integrants d'eixa época, però creix a l'IES Marítim. Com explica Navarro, una part dels actors són professionals, però un pes important de les obres està protagonitzat per estudiants. En total són 110 integrants, des dels 16 fins als 28 anys, que recorren festivals de tota Espanya.

A Sagunt es senten «com a casa», reconeixen. Participen en este festival des de fa aproximadament uns 12 anys, i demà representaran Antígona, una tragèdia de Sòfocles, i Lisístrata, una comèdia d'Aristófanes. El professor explica que malgrat que les tragèdies tenen molt bona acollida, «són molt dures» i per això preferix les comèdies, que són «més fresques, divertides i permeten interactuar amb el públic». Entre altres coses, mitjançant l'art dramàtic els joves descobrixen que el món clàssic «està vigent i arrelat a la societat actual», apunta.

Per a Navarro, el teatre és «un recurs educatiu brutal», per això té una demanda «molt elevada», tant entre l'alumnat que tria l'assignatura, com entre els professors i centres, que veuen els avantatges d'este recurs didàctic.

El Festival de Teatre Grecollatí en el qual participa el grup Komos està organitzat per Prósopon Sagunt. Isabel Pérez, la presidenta de l'associació, explica que en el festival intenten que hi haja «un equilibri entre comèdies i tragèdies i que les companyies de teatre estiguen compostes per alumnat, així és d'adolescents a adolescents».

L'IES Marítim amb Komos i el Col·legi Immaculada-Jesuïtes d'Alacant són els dos centres valencians que pugen a l'escenari enguany, però també ho faran altres de Cadis, Màlaga, Saragossa i Múrcia. A més, entre el públic també hi haurà grups de Terol, Ciudad Real, Albacete i Huelva, detalla Pérez.

En les més de dues dècades amb què compta el festival, la professora explica que algunes de les sessions han hagut de fer-se dobles, per l'alta demanda, ja que el teatre romà de Sagunt, amb capacitat per a unes 1.200 persones, sempre està de gom a gom. A més, el programa ja es coneix en octubre i els centres poden estudiar les obres de teatre a classe, abans de vore les representacions.



Un ambient especial

Per a Isabel Pérez, que també és professora de l'IES Juan de Garay de València, esta és una setmana en la qual «l'alumnat gaudix molt, una festa de la qual sempre fan una valoració positiva i, per això, tornen». Malgrat que és una faena immensa que assegura que es fa gratia et amore (per amor a l'art, podríem dir), organitzar les activitats paga la pena perquè «fem reflexionar als joves i això permet avançar cap a un futur millor».

Els tallers i el festival també són possibles amb l'ajuda del Servei de Formació del Professorat de la Conselleria d'Educació, a través del Cefire de Sagunt. Este Centre de Formació, Innovació i Recursos Educatius torna a col·laborar després de la seua reobertura, el passat més de setembre. Xavi Villaplana, l'assessor de Cultura Clàssica, afirma que ajuden en «tasques de coordinació» i destaca «la vessant didàctica dels Spatia». «Vam fer un curs per a mostrar als docents com ensenyar als alumnes a fer de professors. Ara, veiem el resultat in situ», destaca. Tanmateix, hi ha espais per a l'alumnat d'Infantil i Primària, ja que «la Cultura Clàssica no és només patrimoni de les assignatures de Llatí i Grec. De fet, cada vegada ho demanen més des d'Infantil», detalla.

Tot plegat fa que l'ambient que hi ha esta setmana a Sagunt siga «especial». La gran quantitat de tallers i la participació de tants centres educatius, a més d'un centenar de voluntaris -per exemple, universitaris-, convertix a la capital del Camp de Morvedre en tot un referent en divulgació i didàctica. «Es veu molt clarament com darrere de cada proposta hi ha un joc. És molt bàsic però molt innovador a l'hora. El professorat i l'alumnat ixen dels quatre murs de classe i deixen els llibres», destaca Villaplana.

Enguany els Ludi Saguntini tenen una dimensió europea. El projecte educatiu porta el segell de l'any del Patrimoni Cultural Europeu 2018, com a activitat cultural destacada. A més, representants de Lituània, Bulgària, França, Itàlia i Portugal visiten Sagunt com a part d'un projecte Erasmus+, per a intentar impulsar un esdeveniment semblant en museus i centres educatius d'estos països.