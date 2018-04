L'IES Rascanya disputarà la final estatal del «Desafío junior ESIC»

«Las Fundamentales», eixe és el nom que han triat Alba, Ángela i Laura per batejar a l´equip que han format per participar en el 12é «Desafío Junior Empresarial» de l´escola de negocis i centre universitari ESIC. Estes tres joves, que estudien 2n de Batxillerat a l´Institut d´Educació Secundària (IES) públic Rascanya de València, han creat la cooperativa social «Mochuelines».

L´objectiu d´este projecte empressarial es traure a les netejadores de l´economia submergida i integrar també als hòmens en este sector feminitzat. Esta idea ha valgut a este equip de l´institut del barri de Sant Llorenç el passaport per a la final estatal del «Desafío Junior Empresarial» que tindrà lloc el pròxim dimecres 25 d´abril a la seu d´ESIC en Pozuelo (Madrid) i on competiran els 12 millors equips de Batxillerat de tota Espanya. En la modalitat de Formació Professional també hi competiran altres 12 equips del país en la final de Madrid.

Les tres joves de l´IES Rascanya estudien l´assignatura optativa Fonaments d´administració i gestió, d´ahí el nom de l´equip. La seua professora, Mª José Martínez Bosch, explica que el projecte d´Alba, Ángela i Laura ha estat sel·leccionat entre més de 600 idees de negoci presentades per estudiants de Batxillerat i FP de tota la Comunitat. Quatre finalistes valencians, dos d´FP i altres dos de Batxillerat, disputaran la final de Madrid.



Aposta per la inserció laboral de dones amb discapacitat



La cooperativa social que han creat les joves del Rascanya - es diu «Mochuelines», una mescla entre mussol i motxo-, també té una vessant inclusiva a l´apostar per la inserció laboral de les dones amb discapacitat.

En la presentació en la final autonòmica del passat divendres dos dels companys de 2n de Batxillerat de les joves hi participaren com a hòmens de la neteja. El projecte empresarial presentat inclou la idea de negoci, el pla de finançament, la inversió necessària així com els plans de comunicació i màrqueting.

La professora subratlla que és la primera vegada que l´alumnat de l´IES Rascanya es presenta a este concurs de l´ESIC. «És un gran èxit per a les tres joves, i també per tot l´institut, arribar la final estatal d´un concurs», diu.

Este curs també l'IES Rascanya ha triomfat en el concurs literari que organitza el Consell Valencià de Cultura (CVC).