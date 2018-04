La lliçó d'un gegant del bàsquet al Caxton College

Fernando Romay, llegenda del bàsquet nacional, visità el Caxton College amb motiu del Dia Internacional de l´Esport per a transmetre els valors i importància de l´esport en la vida dels més joves. L´expivot de 2,13 metres d´alçària del Real Madrid i medallista olímpic, va parlar als xiquets i xiquetes de Primària i Secundària del col·legi britànic de Puçol sobre els valors que s´adquireixen a través de la pràctica de l´esport.

«Tots estem acostumats a centrar-nos únicament en l´èxit, i el sobrevalorem», comenta Romay. «Però amb el temps les medalles s´apolillen en les vitrines i de l´única cosa que recordes és del camí que has traçat. Per açò, vos recomane que li doneu més importància al camí que a l´interès per aconseguir l´èxit», els va dir.

Romay recomanà a l´alumnat del Caxton College la pràctica habitual de l´esport per treballar «valors tan importants com el respecte, l´esforç, la superació, la solidaritat, el compromís, el companyerisme i el treball en equip».