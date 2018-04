«Qui té pansa, té dansa» a Llocnou de sant Jeroni

El Col·legi Rural Agrupat (CRA) Riu Vernissa de Llocnou de Sant Jeroni ha acollit recentment el taller «Qui té pansa, té dansa». En l´experiència han participat alumnes de Llocnou, Benicolet i Almiserà. Ha estat un taller on els més menuts (Infantil) han colorejat una sèrie de dibuixos sobre el procés d´elaboració de la pansa.

Al mateix temps, els alumnes dels sis cursos de Primària, han fet una maqueta d´un riurau per a assecar la pansa. Este taller, subvencionat per l´Ajuntament de Llocnou i elaborat pel Col·lectiu Riuraus al Vernissa, té com a objetiu principal apropar als més menuts al món de la pansa i els riuraus, que al llarg dels segles XIX i gran part del XX va monopolitzar l´economía de les comarques centrals valencianes.

Mitjançant un powerpoint i la mostra de ferramentes, es fa una introducció als xiquets i xiquetes perquè coneguen els detalls dels procés d´elaboració de la pansa a partir del raïm moscatell i com s´assequen al sol després d´escaldar-les. A més, tasten panses de moscatell artesanals perquè valoren el producte local, propi.