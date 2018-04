Dotze hores per a descobrir què amaguen les meduses

Del 10 al 12 de maig es realitzarà en l'Oceanogràfic el curs «Maneig i manteniment de meduses». Es tracta d'un curs avançat de 12 hores de durada dirigit a persones interessades a augmentar els seus coneixements sobre la biologia i el manteniment de les meduses al medi controlat.

El curs de meduses amplia l'oferta existent de cursos de l'Oceanogràfic (tortugues marines, taurons, mamífers marins i aus aquàtiques i marines) i és la primera vegada que s'organitza a Espanya i un dels pocs d'Europa.

La campanya «Meduses» inaugurada el passat any ha atret milers de visitants interessats en este peculiar i invertebrat. Ara, el curs pretén aprofundir en aspectes genèrics i específics de les meduses, utilitzant l'Oceanogràfic com un recurs únic que permet transmetre continguts de maneig i cura, així com fomentar actituds de respecte cap a elles i el seu entorn.

Les persones que impartixen estos cursos són professionals amb àmplia experiència en els diferents àmbits de les temàtiques propostes, és a dir, persones de l'equip de l'Oceanogràfic que treballen diàriament amb les diferents espècies de meduses de tots els aquaris del parc, així com personal extern expert en meduses. És el cas de Jose María Gili, de l'Institut de Ciències del Mar del CSIC, el major expert d'Espanya en cnidaris i un dels majors coneixedors del món d'estos invertebrats; César Bordehore, de la Universitat d'Alacant i el major expert a Espanya en Cubozoos (una classe de meduses de forma cúbica); i Borja Mercado, de la Universitat de València, especialista en hidrozoos antàrtics i mediterranis.

Als cursos s'empra una metodologia dinàmica i participativa. Per això, es realitzen diverses xerrades i eixides per les instal·lacions, on els professionals del parc ensenyen diferents aspectes biològics de les meduses, la seua dieta i el seu manteniment.

També s'aborden altres temes interessants, com el manteniment de pòlips i èfires, així com qüestions més tècniques referides a la qualitat de l'aigua.En definitiva, l'Oceanogràfic ha fet una aposta molt forta i decidida en este curs, el programa complet del qual pot consultar-se a internet (www.oceanografic.org).