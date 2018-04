La joventut recomana llegir...

Adolescents i joves que cursen els seus estudis a l´IES Benicalap i al Col·legi Sagrada Família (PJO) de València, recomanen els seus llibres preferits. Entre les apostes dels més joves, dels 11 als 18 anys, destaquen les històries d´intriga, d´éssers fantàstics i de personatges d´altres mons, a més de la màgia. Tanmateix, per a commemorar el Dia del Llibre l´alumnat tampoc oblida les obres clàssiques de Julio Verne, d´Edgar Allan Poe o la història d´amor entre Tirant i Carmesina.



Paula Gómez

13 anys - 2n ESO, IES Benicalap

-L´estiu dels pirates (Ed. Bromera)

"Quan acabes de llegir el llibre et sents millor persona i amb ganes d´ajudar"

«L´estiu dels pirates tracta molts valors: la solidaritat, l´empatia, l´amistat? i t´ensenya a valorar allò que tens i a no pensar solament en tu mateix. És intrigant i entretingut. Tracta d´un xiquet, Daniel, que va d´acampada a la platja i s´enamora d´una xica. Junts descobrixen una cova, on hi ha un grup d´immigrants, als qui ajuden».

George Barica

18 anys - 2n Batx., IES Benicalap

-La vuelta al mundo en 80 días (Molino)

"El llibre em va atrapar. S´avança molt al seu temps, s´assembla a la ciència-ficció actual"

«Vaig començar a llegir-lo amb recel, perquè pensava que no m´anava a agradar. És dens, però després de llegir unes quantes pàgines, sí m´acabà enganxant. Et posa molta tensió perquè veus que als protagonistes se´ls acaba el temps i vols saber què passarà».

Miguel Garriga

11 anys - 5é de Primària, Col·legi Sagrada Familia (PJO)

-El último dragón (Círculo de Lectores)

"No vols parar de llegir fins a descobrir qui és l´assassí"

«El llibre és molt interessant, enganxa molt. Quan comences vols continuar, continuar i continuar llegint. Al principi fa un poc de llàstima, perquè mor un xiquet, però després el pare vol venjar-se de la persona que pensa que ho ha fet».

Andrea Boronat

17 anys - 1r Batx., IES Benicalap

-Las crónicas de los invasores (Tusquets)

"El llibre el conten dues veus: la d´una extraterrestre i la d´un humà"

«He volgut recomanar esta saga perquè no és molt coneguda. Uns alienígenes, iliris, vénen a la terra i li furten als humans allò coses vitals, com l´energia, i després ho restablixen tot, però millorant-ho. Per exemple, reduïxen la contaminació. Són pareguts a nosaltres, però més desenvolupats».

ies benicalap



Laia Tébar

13 anys - 2n ESO, IES Benicalap

L´ull de la mòmia (Ed. bromera)

"La novel·la ens ensenya a pensar el que fem i a ser prudents"

«És un llibre juvenil que tracta d´un xiquet que va amb els seus amics i el seu iaio a un museu d´Arqueologia. Toca una mòmia i desencadena una maledicció. Enganxa des del primer moment i em sembla molt original que parle d´Història i Arqueologia».



Jaime Lozano

11 anys - 5é de Primària, Col·legi Sagrada Familia (PJO)

-El diario de Greg (Molino)

"És una col·lecció de 12 llibres d´humor que fan molta gràcia»

«És una col·lecció de 12 llibres d´humor que fan molta gràcia. T´enganxes perquè vols saber què passarà al final. El protagonista és Greg, que té molta mala sort i fa moltes malifetes. En este llibre, el seu amic té nòvia, així que busca un amic nou que al final es fa famós, però Greg no».

col·legi sagrada familia (pjo)



Lucía Jiménez

11 anys - 5é Primària, Col·legi Sagrada Familia (PJO)

-Cazadores de sombras (Destino)

"La protagonista és una xica que ha de lluitar contra un monstre"

«És un llibre molt interessant. La protagonista ix amb els seus amics i es troba amb un xic amb el monyo blau i persones estranyes amb molts tatuatges. Ella és l´única que els veu i es testimoni de com assassinen al xic. Després, sa mare desapareix i la jove descobrix que és una ´caçadora d´ombres´ i que ha de lluitar contra un monstre».

col·legi sagrada familia (pjo)





Andreu Gironés

14 anys - 3r ESO, IES Benicalap

Cuentos de imaginación y misterio (Libros del Zorro Rojo)

"És una selecció dels 22 millors relats d´Edgar Allan Poe»

«És un autor que m´agrada molt i que mostra molt bé què és la narrativa i com són els personatges. L´editorial i fa edicions molt boniques. A més, està traduït per Julio Cortázar, que és un dels autors que millor traduïx a Allan Poe i està il·lustrat amb gravats de Harry Clarke, que enriquix molt la història».

ies benicalap



Álex Soriano

13 anys - 2n ESO, IES Benicalap

-Tirant lo blanc (Ed. bromera)

"Els clàssics sempre transmeten valors atemporals"

«Tirant lo Blanch conta com un cavaller ha aconseguit alliberar l´imperi de Constantinoble dels turcs. És una versió adaptada a la nostra edat, per tant és molt fàcil de llegir. El recomane perquè els clàssics transmeten valors atemporals i t´ensenyen com s´escrivia la literatura valenciana d´aquella època».

ies benicalap



Aitana Gómez

11 anys - 5é de Primària, Col·legi Sagrada Familia (PJO)

-Los niños sí cuentan (autoeditat)

"El llibre inclou diverses històries que ensenyen sobre la vida»

«Recomane Los niños sí cuentan, que està escrit pel meu pare i les il·lustracions les hem fet entre la meua germana i jo. El llibre inclou diverses històries que ensenyen als xiquets a aprendre coses sobre la vida: com podem superar la por i altres xicotets problemes».

col·legi sagrada familia (pjo)



Diego Moreno

12 anys - 1r ESO, IES Benicalap

-Alas de fuego (Minotauro)

"M´agrada esta saga perquè té molta imaginació i fantasia i un poc de màgia»

«M´agrada llegir a Laura Gallego perquè fa llibres d´aventura i fantasia. Els personatges són místics -com àngels, dimonis...- i el món és com una bola de cristall. Lligc moltíssim perquè m´agrada molt».

Paula Sarrión

14 anys - 2n ESO, IES Benicalap

Harry potter y el misterio del príncipe (Salamandra)

"Els llibres tenen molts detalls que falten a les pel·lícules"

«Recomane la saga d´Harry Potter, que conta el que ocorre a tres personatges durant set anys. Els llibres, com El misterio del príncipe o la Orden del Fénix, em semblen molt interessants i molt divertits. La Orden del Fénix junta a molts personatges, de dins i de fora de l´escola».