L'educació en valors protagonitza el IV Curs de Literatura Popular d'Altea

Altea acull, per quart any consecutiu, el Curs de Literatura Popular organitzat per la Universitat d´Alacant. Enguany se celebrarà els dies 4 i 5 de maig i l´11 i el 12 del mateix mes al Centre Social d´Altea i comptarà amb la participació d´un ampli grup d´experts que tractaran des de distints punts de vista l´educació en valors.

La inauguració de les jornades està prevista per al divendres 4 de maig a les 15.30 h. Mitja hora més tard Joan Borja, director de la Càtedra Enric Valor, impartirà una sessió titulada «Fes-ho bé i no faces mal, i un altre sermó no cal: literatura popular i educació en valors». Al voltant de les 17.30 h Tomàs Vibot parlarà sobre etnopoètica i l´educació per a la ciutadania i, a continuació, Víctor G. Labrado i Francesc Gisbert tancaran la jornada amb «La cultura popular com a recurs didàctic en el sistema educatiu valencià».

L´endemà, Vicent Vidal respondrà als dubtes sobre la presumpta misogínia de les rondalles i llegendes populars a les 9 del matí i, tot seguit, Juanvi Martín Devesa contarà pel centre històric d´Altea un recull de contes.

El dissabte 11 de maig, a les 16 h, el narrador oral i escriptor Carles Cano tractarà d´explicar com contar contes (políticament correctes), mentre que Almudena Francés centrarà la seua atenció en la moralitat de les narracions populars. El darrer dia, el diumenge 12 de maig, Blai Senabre aprofundirà en la qüestió dels contes i els contacontes, i Carme Oriol tractarà específicament l´etnopoètica i l´educació en valors. Tancarà el Curs de Literatura Popular d´Altea Dani Miquel amb Dolces musiqueries. La preinscripció i la matrícula estaran actives fins al 27 d´abril al web del Departament de Filologia Catalana de la Universitat d´Alacant. L´assistència de l´alumnat està certificada amb 30 hores de formació de la Universitat d´Alacant o 2 crèdits computables en els itineraris del Certificat de Capacitació de Valencià.