Marató de congressos de formació del professorat

La Conselleria d'Educació ha organitzat el Pla 2018 per a la participació i la formació del professorat valencià amb l'organització de nou congressos, mitjançant els diversos Cefire, que es desenvoluparan a partir de maig i finalitzaran al novembre.

Este pla té com a objectiu oferir un espai de participació, formació i debat per al col·lectiu docent, a més de presentar noves tendències i projectes innovadors que inspiren el professorat en diversos àmbits de coneixement.

El Pla per a la participació i formació del professorat valencià es va explicitar com a objectiu semestral del Seminari de Govern d'Hivern, que es va celebrar a Benicarló el passat mes de gener.

Segons el conseller d'Educació, Vicent Marzà, «la formació del professorat és essencial per a garantir la qualitat educativa del nostre alumnat». «Els congressos que hem organitzat són un punt de trobada per als docents on debatre i formar-se al voltant dels aspectes clau de cada àrea de coneixement», explica el conseller. Per a Marzà, l'objectiu principal és «oferir una formació òptima i donar a conéixer les iniciatives dutes a terme des dels nostres centres educatius, noves tendències pedagògiques i projectes innovadors que inspiren el professorat».

Els nou congressos se centren en Educació Inclusiva, Formació Professional, Educació en Humanitats i Ciències Socials; Plurilingüisme; Tecnologies de la Informació i la Comunicació; Ensenyaments Artisticoexpressius; Educació en Ciències, Tecnologia i Matemàtica; Formació de Persones Adultes, i Educació Infantil.



Des de maig

Els congressos específics començaran amb «La inclusió, el repte del segle XXI», que se celebrarà el 4 i 5 de maig a la Universitat Politècnica de València (UPV). En estes sessions s'abordaran els quatre valors nuclears del perfil professional del docent en l'educació inclusiva: la diversitat com a oportunitat, el suport a l'alumnat, el treball col·laboratiu i en xarxa, i la formació del professorat.

Els dies 17 i 18 de maig tindrà lloc el congrés «La Formació Professional en l'era 4.0» al Palau de la Música de València. En estes jornades es pretén que el professorat s'aprope al coneixement de la indústria 4.0, propiciar una reflexió sobre els desafiaments i oportunitats per a la Formació Professional i conéixer experiències del sector que ja tenen impacten a escala mundial.

L'1 i el 2 de juny es realitzarà el Congrés d'Humanitats, Ciències Socials i Educació a la Universitat d'Alacant, on es posaran de manifest la importància i el valor de les humanitats en el sistema educatiu valencià per a la formació de persones lliures, crítiques, responsables, felices i involucrades en la construcció d'un món millor. Es promourà l'actualització científica, metodològica i didàctica, i es compartiran i es valoraran les bones pràctiques que tenen lloc a les aules valencianes.

Els dies 28 i 29 de setembre s'abordarà «L'aprenentatge de les llengües mitjançant la literatura» a València, un congrés que s'endinsarà en la formació del professorat en matèria de didàctica d'ensenyament de llengües mitjançant la literatura i que està adreçat al professorat de totes les etapes educatives.

El 5 i el 6 d'octubre tindrà lloc un congrés al campus de la UPV a Gandia per a tractar l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació a l'aula. L'objectiu és formar els docents en el coneixement de metodologies actives en el suport de les TIC, vivenciar bones pràctiques de centres educatius, prendre consciència de les qüestions relatives a la privacitat en les xarxes socials, fer un ús responsable i ètic de recursos digitals i donar a conéixer l'oferta formativa actual enesta matèria.

Del 26 al 28 d'octubre s'abordarà, a l'Auditori i Palau de Congressos de Castelló, l'educació artisticoexpressiva en un congrés que reivindicarà les arts i l'expressió física com un dels eixos fonamentals en l'educació de l'alumnat al llarg de totes les etapes. A més, es debatrà sobre temes com el coneixement, la creativitat, la innovació i la interdisciplinarietat i transversalitat que aporten les àrees artisticoexpressives.

El 9 i el 10 de novembre tindrà lloc a València un congrés dedicat a impulsar l'ensenyament de les ciències, la tecnologia i les matemàtiques perquè els alumnes adquirisquen una adequada alfabetització científica i desenvolupen competències per al segle XXI.

El 16 i 17 de novembre serà el moment de tractar elements clau per a la formació de persones adultes a la Casa de la Cultura d'Almussafes, i del 23 al 25 del mateix mes conclouran els congressos dels Cefire a València amb un dedicat a l'Educació Infantil, com una etapa fonamental de l'escolaritat i prioritària en el desenvolupament de xiquets i xiquetes, a més de reforçar la consideració educativa i de la concepció global de la infància.



De nou a 18 centres

La Conselleria ha ampliat els Cefire de nou a 18 centres de formació per al professorat valencià, 11 dels quals són territorials i set específics de diversos àmbits.

Este curs la plantilla de formadors en els Cefire ascendix a 224 persones, el doble que en 2015, i des d'aleshores s'ha ampliat el pressupost un 133 %, de manera que s'ha passat dels nou milions d'euros invertits per l'antic govern als 21 milions d'euros d'este curs.