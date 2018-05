La doble desgràcia dels republicans espanyols

Després de la victòria de Franco i amb la finalització de la Guerra Civil el 1939, milers d'espanyols s'exiliaren a França a la recerca de llibertat. Molts d'ells foren capturats per l'exèrcit nazi, que combatien durant la II Guerra Mundial junt amb soldats francesos. Altres, formaven part de les anomenades «companyies de treball» a França, i també foren caturats pels alemanys. Espanya rebutjà fer-se càrrec d'ells i així és com quasi 10.000 republicans espanyols acabaren en camps de concentració. D'estos, 630 eren valencians, dels quals 424 foren assassinats (directament o per esgotament). Tots portaven al pit del vestit a ratlles una insígnia blava amb una «S», d' spanier.