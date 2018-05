Els i les joves de vila-real descobrixen Viena

Recenment un grup d'alumnes de l'Institut públic d'Educació Secundària (IES) Francesc Tàrrega ha realitzat una visita cultural a Viena. Van visitar llocs històrics i monuments emblemàtics de la capital d'Àustria com la catedral de Sant Esteve, l'església de Sant Carles Borromeu, el palau Schonbrunn, el palau Belvedere, les cases Hundertwasser. També van visitar diversos museus, com el d'Art, el de Ciències i el de la Tècnica, així com la planta incineradora de residus de Spitellau (Central tèrmica i elèctrica) i que podem apreciar el seu aspecte exterior a la foto de l'esquerra.

