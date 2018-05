Els primers passos dels joves que investiguen

L'IES Malilla de València ha acollit els actes d'exposició pública dels treballs de recerca que van elaborar els alumnes del programa de Joves investigadors, dins de les jornades «Enganxa't». En la presentació de l'acte, la coordinadora, M.ª José Pérez del Caz, va destacar que el programa d'innovació és una oportunitat immensa que se'ls dóna als alumnes de Batxillerat per a estudiar de forma «diferent» sobre el terreny, millorant les seves habilitats necessàries en un futur.



De la vessant científica a la social

El programa va nàixer al centre l'any 2009 i en l'actualitat es duu a terme en sis instituts de València. La coordinadora assegura que els treballs atorguen a l'insitut un gran prestigi i una millor qualitat educativa, ja que les recerques anteriors van obtindre diversos premis en certàmens de joves investigadors, tant nacionals com internacionals (És de Libro, Injuve, EuStory, Certamen IES Malilla Joves Investigadors...).

L'acte d'exposició pública va tindre lloc el 24 i 26 d'abril i el primer treball de recerca mostrat va ser «La lactància materna, normalitzem allò natural». El seu tutor, Eduardo García recalca que les alumnes Lucía Colomer, María Jareño i Elena Serrano han posat de manifest la necessitat de potenciar la lactància materna donat els beneficis que suposa pels bebés i les seues mares.

El segon treball exposat es va titular «Dormir no és perdre el temps. Estudi epidemiològic dels hàbits dels adolescents», elaborat per Sandra Alonso, Paula Pérez i Ahmad Saleh. Maribel Esteller, la tutora del treball destaca que hi ha raons biológiques, socials i tecnològiques que provoquen que els alumnes dormen menys hores de les aconsellades per a la seua edat, fet que repercutix en el seu rendiment acadèmic.

Per a poder realitzar el treball, els alumnes han desenvolupat una aplicació amb la qual han pogut realitzar l'estudi del somni dels adolescents voluntaris i, així, recollir les dades dels seguiments. D'altra banda han desenvolupat una altra aplicació perquè puguem controlar les nostres hores de somni. S'anomenen «Somnisson» i «Kutisomnis» respectivament i estan disponibles en Google Play per a tots els dispositius d'Android.

En la segona jornada, els treballs van tindre un major caràcter social. Andrea Muntanyès, Joana Giménez i María Montoliu van parlar sobre «La reinserció. El difícil camí de tornada a la societat. Estudi de la reintegració a través dels seus protagonistes», un estudi detallat sobre la història i la legislació. Així mateix, inclou un seguiment a una exreclusa a fi d'apreciar de primera mà la seua evolució en el procés d'integració en la societat.

Finalment, la tutora Elena Durà i els seus alumnes Raúl Ortiz i Inés Piles van presentar el treball de recerca «Els CIE. Illes invisibles. Anàlisi perspectivista dels Centres d'Internament d'Estrangers», un treball sobre una dels conseqüencies de la política migratòria actual que demostra que legalitat no és sinònim de justícia.

El proper objectiu del programa Joves Investigadors, és la posada en marcha del IV Certàmen IES Malilla Joves Investigadors, en el qual poden participar els treballs de recerca duts a terme en instituts de tota la Comunitat Valenciana.