La Fundació Bromera, guardonada amb el Premi a la Cultura de la Participació

La Fundació Bromera per al Foment de la Lectura va ser guardonada el passat dissabte amb el Premi a la Cultura de la Participació en un acte que va reunir diversos representats polítics i culturals, entre els quals hi havia el president de la Generalitat, Ximo Puig, al Pati Gòtic del Palau de la Generalitat.

El guardó es va atorgar durant l'acte de lliurament dels premis de la campanya «Una biografia de lectura en vídeo», que va llançar en octubre de 2017 el Consell Escolar en col·laboració amb l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Es tractava d'un concurs de videografies lectores adreçat tant a l'alumnat i als docents dels centres educatius valencians com a famílies i agents socials que fomenten la lectura en el seu àmbit d'actuació.

A més del certamen, es van concedir cinc diplomes a persones i entitats que el jurat ha considerat com a models d'actuació per a ser implantats en altres entorns. La Fundació Sambori va recollir el premi a l'«Orientació educativa, acadèmica i professional»; la fiscal en cap de l'Audiència Provincial de València, Teresa Gisbert Jordà, va compartir el reconeixement a l'«Educació ètica, social i cívica» amb l'Aula Hospitalària d'Alacant; la iniciativa del govern colombià De Cero a Siempre va ser guardonada amb el diploma a la «Mirada oberta a un món en canvi», i el Pla valencià de foment del llibre i la lectura va ser reconegut en la categoria de «Polítiques educatives».

La Fundació Bromera per al Foment de la Lectura és una entitat de caràcter cultural i sense finalitat lucrativa que va nàixer a Alzira l'any 2002 impulsada per l'editorial homònima. Durant setze anys de trajectòria ha organitzat, impulsat i patrocinat multitud de campanyes, cursos, jornades, conferències, tallers i visites d'autors. Ha editat guies de lectura i ha difós i commemorat esdeveniments culturals com el Dia Internacional del Llibre i altres celebracions vinculades al món de la cultura, el llibre i la lectura.