L'Institut Isabel de Villena de valència potència l'art a través de la dansa

En l'IES Isabel de Villena de València seguim potenciant l'art com a eina educativa. Pensem que educar en les emocions ens farà persones més sensibles al nostre entorn i que aconseguir formar amb un pensament crític farà dels nostres alumnes persones lliures. Esta vegada, coincidint amb el Dia Internacional de la Dansa, la forma que hem triat per a motivar a l'alumnat ha sigut a través de la dansa. Així, hem tingut el plaer d'acollir en el nostre centre al grup de ballarins de l'Escola de Dansa María Carbonell, compost pel cos de ball d'Alt Rendiment de l'escola i els components del Ballet Contemporani de María Carbonell. El resultat final: un èxit amb magnificència. Silenci i respecte en l'actuació, curiositat en els moviments, aplaudiments, felicitacions i somriures. Cares alegres, mirades amb centelleig i pau. La pau que dóna la música i el treball ben fet, les ganes de volar i de sentir, d'aprendre i, sobretot, d'haver guanyat una nova perspectiva per a la retina.

