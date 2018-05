Recorde perfectament durant la meua infància, allà pel 1972 als meus 12 anys. Per la terrassa de la meua casa al barri del Carme de València, on pernocte actualment, com la sargantana ibèrica ( Podarcis hispanica) com estava sobre un maó on donava un sol molt intens. A més de veure salamanqueses comuns ( Tarentola mauritanica), també veia a la nostra benvolguda sargantana ibèrica en heliotèrmia (procés de regulació tèrmica que es dóna en rèptils i amfibis, que el seu objectiu és captar una major energia solar).

La biòloga Mónica Fernández Aceytuno ha publicat, junt amb el doctor Galà, un article titulat La sargantana ibèrica o comuna, de la nostra infància. I és que, la sargantana està molt present en la nostra Comunitat Valenciana.

En el riu Turia, per les fissures de les pedra del Pont de Serrano, podia veure-la grimpant i refugiant-se per les esquerdes i fissures, perquè ésfisurícola (grimpaper les fissures de parets i roques). En quant la veia pujava vertiginosament en vertical per la paret de pedra del riu, ajudant-se de les ungles de les seues quatre extremitats... També recordo molt bé que en ple hivern, l'observava com dormida o aletargada, però de forma temporal. En les meues observacions sobre esta sargantana de la família zoológica ( Larcetidae), s'alimenta d'invertebrats (desproveïts de vèrtebres) i d'aranyes (aràcnids).

La veritat és que em passava hores i hores observant a esta sargantana de la família Lacértidae, per les parets de les cases, murs, finestres, terrasses, i un llarg etcètera de llocs. Era molt curiós observar com caçava: qualsevol insecte que passava pel seu costat, ho depredava immediatament.

Este amor i entusiasme pels éssers vius em va incitar a cursar els estudis de Llicenciatura en Ciències Biològiques per especialitzar-me en Zoologia en la Facultat de Ciències de la Universitat de València i a impartir classes extraescolars sobre Naturalesa i Medi ambient, com a biòleg i educador Mediambiental, en el Colegio Imperial de Niños Huérfanos San Vicente Ferrer. Col·laborem tots a preservar a esta espècie i unes altres, que són molt beneficioses per la salut pública.