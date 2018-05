Tom Bennett: «Educar bé als xiquets és un art»

El professor Tom Bennett ha visitat València per moure de manera contundent la cadira dels professors que es resistixen al canvi. «Els professors no poden educar a cegues. Han de plantejar-se els seus models educatius, contrastar-los amb uns altres, i investigar fins a saber si el que estan practicant en classe funciona», va assegurar Bennett en la conferència que va impartir en el Fòrum d´Innovació Educativa que Caxton College organitzà per segon any consecutiu.

En esta ocasió, ho va fer acompanyat de ResearchEd, una organització britànica sense ànim de lucre, liderada per Bennett, que té com a principal objectiu motivar als professors de tot el món al fet que s´organitzen al voltant de projectes de recerca per comprovar que el seu ensenyament a les aules «realment ajuda als alumnes a aprendre».

Bennett, qui a més exercix com a assessor del govern britànic en matèria educativa, va assegurar en un acte a la Fundación Bancaja de València, que perquè un sistema educatiu funcione bé, la revolució ha de produir-se a les bases, és a dir, han de ser els propis professors els que, consensuen científicament les millors metodologies educatives per a impartir en classe.

En paraules del professor Tom Bennett, este procés es pot aconseguir «creant comunitats educatives, organitzant conferències on compartir coneixement i recerques, acudint a jornades de formació, usant les xarxes socials com a canal per intercanviar opinions, però sobretot, tenint un esperit investigador i sent crític amb un mateix».

«He visitat molts països i he comprovat que tots tenen els mateixos problemes educatius. Els professors seguixen mantenint falses creences educatives, falsos mites, ja que es deixen portar per la tradició i donen per fet que això funciona en els alumnes», afirma Bennett. Amb esta espenta a la comunitat educativa, Bennett va animar als professors al fet que qüestionen el seu model educatiu i que siguen conscients que els alumnes poden aprendre més «si reben bones instruccions, si hi ha un diàleg permanent entre professor i alumne i si es treballa els temaris revisant-los periòdicament».

Debats que servixen de guia

Amb activitats d´est tipus, Caxton College vol compartir noves idees amb tota la societat, i proposar suggeridors debats, «que servisquen de guia i inspiració a la comunitat educativa amb la finalitat de consolidar un sistema pedagògic que cale en les noves generacions d´estudiants», tal com confirma Marta Gil, sotsdirectora d´este col·legi britànic situat a Puçol, en la clausura del fòrum d´innovació educativa.