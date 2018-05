Camí a la inclusió

La inclusió traspassa murs i d'això bé en saben a Algemesí. El CEIP Ribalta i el CEE Alberto Tortajada duen a terme un projecte pilot d'inclusió educativa que ha obert les portes dels dos centres. Dóna la casualitat que les escoles són veïnes, s'ubiquen literalment una al costat de l'altra, i les tanques que limiten les seues instal·lacions són contigües. Així, es pot dir que estan porta amb porta.

Des del segon trimestre ambdues escoles desenvolupen l'activitat «Integrart», dins del projecte Planeta Oroneta. Alumnes del centre d'Educació Especial (CEE) van un dia a la setmana al col·le veí d'Educació Infantil i Primària (CEIP) i compartixen una classe de Plàstica amb els xiquets i xiquetes de 6é.

Planeta Oroneta és un projecte en què participen huit centres educatius de la Comunitat Valenciana, quatre específics i quatre ordinaris, que pretén integrar a joves a través d'activitats creatives que seguixen una línia temàtica, i que també fomenten la sostenibilitat i l'aprenentatge.

Carmina Martínez és la directora del CEE Alberto Tortajada i explica que el projecte va nàixer gràcies a la implicació de «professionals dels col·les, amb l'objectiu de relacionar el món de les arts de les escoles ordinàries i les específiques, i realitzar activitats inclusives». Així, una mateixa activitat combina alumnat d'ambdós centres «en una mateixa activitat en la qual tots participen sense limitació, cadascú amb les seues capacitats», apunta Martínez.

«Integrart» sorgí arran d'una altra activitat, «Interseccions», que es desenvolupà al desembre a l'Alberto Tortajada. Aleshores, el centre va rebre estudiantat del CEIP Ribalta i també d'altre d'Algemesí, el CEIP Cervantes i van vore «que hi havia prou feeling entre els xiquets i les xiquetes i que es trencaren moltes pors», assegura la directora. A més, afegix que els joves del centre d'Educació Especial «estigueren molt a gust i el fet de relacionar-se amb altra escola era molt enriquidor». Per això, van decidir que la col·laboració havia de mantindre's «de forma sistemàtica, no aïllada i només una vegada al curs».

Isidre Pegenaute, tutor de 6é de Primària del CEIP Ribalta, explica que la iniciativa també partix «de la idea de què la diferència enriquix». «Fer una activitat amb alumnat amb algun tipus de discapacitat és molt necessari, treballem els valors de la empatia o la tolerància», assegura. El mestre destaca que «vore la diferència i compartir ensenyaments dóna un punt de vista diferent a l'alumnat, fa que vegen que no s'ha d'apartar als altres xiquets i xiquetes».



Molta col·laboració

Pegenaute reconeix que al principi alguns escolars mostraren «recel o inclús temor respecte a l'alumnat del centre del costat però, a poc a poc, desapareix: veuen que la convivència és possible i aprenen a relacionar-se». «Saben que entenen el llenguatge gestual. Si expressem temor o desconfiança ho senten i per això hi ha que acollir-los de manera amigable», especifica el tutor.

Els i les joves del CEE Alberto Tortajada que es desplacen al CEIP Ribalta tenen de 16 a 21 anys i cursen Transició a la Vida Adulta (TVA), és a dir, reben formació per a adquirir competències que els siguen útils quan finalitzen el seu pas pel sistema educatiu.

Els set alumnes d'este nivell, que s'especialitzen en Arts Gràfiques, es dividixen en grups de tres i cada dimecres un d'ells visita el Ribalta, on fan una classe de Plàstica en anglés que dura 45 minuts. Es tracta d'una assignatura molt apropiada «perquè tots poden adaptar-se molt bé», explica la professora de Taller d'Arts Gràfiques, Inma Bononad, que acompanya a l'alumnat i, així, són tres docents a l'aula (ja que també estan l'especialista de Plàstica i el tutor de 6é).

La professora assegura que «llevat d'alguna tasca de més precissió, a classe totes i tots tenen el mateix nivell». A més, considera que «la convivència està normalitzada completament i hi ha integració perquè s'assenten tots junts i s'ajuden. Cada setmana ens esperen i ens respecten molt», especifica.

Bononad també és la coordinadora del projecte Planeta Oroneta a la província de València. L'aposta va començar fa quatre anys amb tres centres i este, per primera vegada, s'ha dividit territorialment, per a poder coordinar als huit participants d'Alcoi, Tavernes de la Valldigna, Castelló, Algemesí i Vila-real. Com explica, el cas d'Algemesí és peculiar i el fet de què els dos centres siguen veïns «afavorix molt el treball».

La satisfacció per ambdues parts és palpable. Segons el professorat de l'Alberto Tortajada, als joves «els motiva molt anar a un col·le ordinari, estan molt contents i sempre van amb moltes ganes». A l'escola de Primària, la visita dels «veïns» també crea molta expectació i ja són més els cursos que volen acollir a nous companys. «Es tracta no només de normalitzar, sinó d'integrar, de conéixer i d'apreciar la diferència», apunta Isidre Pegenaute. A més, el mestre destaca que tot l'alumnat «necessita ajuda» i que algunes mesures que a vegades s'han pres per als joves de l'Alberto Tortajada, com fer dibuixos més grans perquè siguen més fàcils de retallar, al final s'han implantat per a tots els estudiants.



«Obrir-se» a la societat

El projecte Planeta Oroneta -que compta amb el suport de la Unesco, Acción Magistral, BBVA i la Facultat de Belles Arts de la Universitat Politècnica de València, a més de diversos ajuntaments- conclourà en juny, amb activitats en els diferents municipis. Tanmateix, abans de final de curs als centres d'Algemesí tenen planejades altres activitats conjuntes, com un taller de pintura de camisetes i la construcció i decoració d'un metre cúbic al pati del CEIP Ribalta. L'alumnat de l'Alberto Tortajada també participarà en el taller Culinart, per a fer art amb elements alimentaris, com tinta de calamar.

Este centre específic és «molt particular», conta Martínez, la seua directora. Amb un total de cinc unitats i trenta alumnes, intenten treballar, sobretot, l'autonomia i les habilitats comunicatives. Per exemple, fomenten els esmorzars saludables i la pràctica d'esport (per això van a la piscina totes les setmanes) i també consciencien sobre la importància de la salut higienico-bucal.

Com qualsevol altre centre, la directora explica que participen en activitats organitzades per l'Ajuntament d'Algemesí, com la passada edició de les jornades de teatre escolar, on acostumen a interpretar adaptacions de pel·lícules on la música té un paper protagonista.

Açò, entre altres coses, demostra que la societat és «cada vegada més inclusiva», com apunta Inma Bononad, qui assegura que el projecte Planeta Oroneta «ha superat molt les expectatives», pel que ambdues comunitats educatives esperen que es prolongue en el temps.