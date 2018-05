Quinze anys recuperant la tradició oral a Altea

Huit narradores i narradors de diferents punts del territori nacional i internacional es reuniran del 15 al 20 de maig a Altea, i el 26 i 27 del mateix mes a l'Alfàs del Pi, per a omplir els carrers d'aquests municipis de contes i fantasia durant la celebració de la 15a edició del Festival de Narració Oral Encontes.

El programa de la mostra inclou un ampli ventall d'activitats relacionades amb el món de la narració oral com són les animacions lectores, els contacontes al carrer, les escenificacions d'històries tradicionals i les narracions a la platja. A més, s'hi realitza la «Marató de contes: històries del meu poble», on els veïns d'Altea i els narradors i les narradores convidats poden participar relatant contes, històries, anècdotes o llegendes durant dues hores, i l'espai «OFF Encontes», amb narració de contes per a adults en espais i horaris no habituals.

Aquesta edició d'Encontes també ha preparat dos tallers gratuïts per a treballar la il·lustració com a llenguatge per a transmetre idees i narrar històries, i alguns aspectes bàsics a l'hora de contar contes. El primer es titula «Il·lustrem» i l'impartirà la il·lustradora Anna Font els dies 17 i 18 de maig de 17 a 19.30 h, mentre que el segon, titulat «Vols contar un conte?», tindrà lloc el 19 de maig de 17 a 19.30 h i l'endemà de 10.30 a 13 h amb la narradora Mercé Rubí. Els interessats a assistir als tallers hauran de fer la preinscripció de forma presencial al Departament d'Educació de l'Ajuntament d'Altea.

Paral·lelament, Altea acull el IV Curs de Literatura Popular amb el títol «Literatura popular i educació en valors a l'escola», organitzat per la Universitat d'Alacant, que va començar el passat dijous i que finalitzarà aquest dissabte amb dues sessions formatives a càrrec de Blai Senabre, director d'Encontes i narrador oral, i Carme Oriol, catedràtica de Filologia Catalana a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.