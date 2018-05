El traductor Salt evoluciona i s'adapta a l'ús actual del valencià

Amb la nova versió, Política Lingüística adapta l'aplicació a les necessitats actuals dels valencians i valencianes, i posa al seu abast una plataforma àgil i accessible en versió web i aplicació per a mòbils i tauletes tàctils. De fet, com a principal novetat, l'actualització del Salt inclou la creació d'una aplicació (app) per a telèfons mòbils i tauletes tàctils per a facilitar l'accés en l'ús diari i estar a l'abast dels usuaris.

Amb esta aplicació es permet una relació directa entre la resta d'app de missatgeria i xarxes socials, mitjançant la qual tant les revisions com les correccions que es duguen a terme es podran compartir de manera directa.

L'actualització del Salt suposa l'aparició de dues plataformes diferenciades: el Salt_Usu i el Salt_Pro, la primera d'ús social i la segona d'accés a funcionaris de l'Administració de la Generalitat, que té per objectiu la seua ampliació a la utilització per part de personal d'altres administracions.

L'espai web també s'ha renovat estèticament amb la intenció de fer de la plataforma un espai accessible per a tot tipus d'usuaris i de tots els nivells.

El director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, Rubén Trenzano, explica que «calia millorar el programa, ja que des de 2008 no s'havia fet cap pas en la implementació d'este motor de traducció i necessitava les actualitzacions tecnològiques que presentem en esta versió».

Per a Trenzano, el Salt «és una eina pública i des de la Generalitat volem que revertisca en la societat, per això presentem els dos Salt: un per a tota la societat i un més professionalitzat per a l'Administració, que previsiblement serà en un futur també per a les empreses privades».

Salt_Usu

Al Salt_Usu es pot accedir a través de la seua pàgina web (http://salt.gva.es/), d'accés lliure per a tots els usuaris i en la qual s'oferixen els serveis de traducció, correcció i consultes diverses.

Concretament, el traductor permet traduir de castellà a valencià i de valencià a castellà, i tant textos com oracions i paraules soltes, que l'usuari escriu o apega en una caixa de text. El mateix traductor oferix també la funció de traduir documents en diversos formats. En este cas, l'eina està basada en la tecnologia Apertium, adequada als criteris de la Generalitat i millorada pels tècnics.

D'altra banda, el corrector oferix la possibilitat d'introduir un text en valencià i aplicar un corrector basat en l'eina Language Tool, de programari lliure, i encarregada de detectar errors ortogràfics, gramaticals o tipogràfics, a més de recomanacions d'estil.

En l'espai web també hi ha un apartat anomenat GramaTIC, on trobar els «Criteris lingüístics de l'Administració de la Generalitat» i una guia de suport per a l'elaboració de documents i per a consultar aspectes lingüístics.

Tanmateix es pot trobar l'accés directe al «Diccionari normatiu valencià» de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i a tota la informació que es genera en la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.



Salt Pro

Esta plataforma està disponible per als treballadors i treballadores de l'Administració de la Generalitat i del sector públic instrumental. L'eina traduïx i revisa els textos en les dues llengües oficials, primer automàticament amb les eines del Salt i, posteriorment, amb la supervisió de la pretraducció per part d'un tècnic lingüístic. Està previst que pròximament l'aplicació puga arribar també als ajuntaments valencians i, a poc a poc, poder abastir també les empreses privades que ho desitgen.