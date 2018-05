La Generalitat Valenciana impulsa les Jornades de Lectura Fàcil

La Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València acollirà divendres i dissabte les Jornades de Lectura Fàcil de la Generalitat Valenciana, que pretenen reunir els representants d'entitats de referència en diferents sectors, nacionals i internacionals, de la Lectura Fàcil amb la finalitat d'identificar necessitats, descriure experiències, proporcionar estàndards i formació i dissenyar reptes en aquesta àrea.

La Lectura Fàcil (LF) inclou llibres, documents administratius i legals, textos informatius, pàgines web, etc., que segueixen les directrius internacionals de l'IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) i d'Inclusion Europe quant al llenguatge, el contingut i la forma. S'adreça a tothom i especialment a les persones amb dificultats lectores transitòries o permanents.

Amb el títol de «Necessitats, experiències, reptes», l'activitat està dirigida a professionals de l'àmbit educatiu i serveis socials, dinamitzadors de biblioteques i associacions que tinguen interés a conéixer el present i el futur del fenomen de la LF.

La inscripció és gratuïta i es pot realitzar a través del web www.uv.es/lecturafacil/. Aquells que vulguen apuntar-se també als tallers paral·lels de les jornades ho hauran de fer durant la recollida de la documentació, que es farà divendres.

La Generalitat Valenciana expedirà certificats de participació reconeguts com a activitats de formació del professorat als assistents que siguen funcionaris de carrera o interins que depenguen de l'Administració, i la Universitat de València emetrà certificats d'assistència a les ponències i als tallers a la resta d'assistents.