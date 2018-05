L'asalt de les granotes

En les instal·lacions de l´Oceanogràfic de València existix el llac viu, una extensió d'aigua dolça en ple procés de naturalització que, des que es va suprimir el tractament amb components químics, està més viu que mai. Les primeres a aparèixer van ser les algues, la proliferació de les quals va vindre acompanyada de xicotets insectes que van trobar en este ecosistema un bon refugi; i per completar el cicle de biodiversitat van arribar, a salts des del tram final de l'antic llit del riu Túria... les granotes, que ja han criat! D´esta manera es culmina així un procés natural d´«albuferització» del parc, que este divendres s'obri al públic.

Estos amfibis posseïxen un curiós cicle de vida, en el qual es troben diversos estadis de desenvolupament. Entre els mesos d'abril i juliol és l'època reproductiva i les femelles dipositen una mitjana de 2.300 ous, que s'adherixen a la vegetació per a desenvolupar-se. Els capgrossos resultants passen per un procés de metamorfosi, en el qual sofrixen nombrosos canvis fins a convertir-se en granotes adultes, com les del llac.

Però no només romanen dins del llac, sinó que durant les vesprades d'estiu, els agrada creuar d'una part a l´altra del llac viu. Per això s'ha instal·lat un «pas de granotes», emulant el de vianants, per cridar l'atenció dels visitants i que siguen conscients de la presència d'estos petits amfibis assaltant el paviment.

A més, algunes espècies d'aus també visiten les instal·lacions al llarg de tot l'any, ja que simulen perfectament les condicions del Parc Natural de l'Albufera i del llit vell del Túria. Este és, sobretot, el cas de les aus migratòries, que descansen en el seu viatge anual des del nord d'Europa al nord d'Àfrica.

Per completar el procés d´«albuferització» del llac, s'ha instal·lat un panell il·lustrat informatiu amb totes les espècies autòctones de l'Albufera de València (samarucs, tortugues, ofegabous, nenúfars, joncs, anguiles?), i que, a poc a poc, gràcies als projectes de recuperació de la Fundació Oceanogràfic amb la Conselleria de Media Ambient i la piscifactoria del Palmar, tindran presència en les aigües de l´aquari més gran d´Europa.

L´espai està decorat amb tres enormes figures d´1,20 metres que representen granotes i que han estat elaborades de manera artesanal pel taller Thermingart Ovejero S.L.