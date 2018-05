Obert el termini per a presentar les sol·licituds al pla Generació Talent

Des d'ahir fins al 5 de juny està oberta la convocatòria de subvencions del Pla Generació Talent (GenT), que té l'objectiu d'atraure i conservar en el nostre territori persones investigadores amb talent, i a la qual es poden presentar sol·licituds via telemàtica.

La convocatòria de la Conselleria d'Educació i Investigació preveu destinar un total de 2,6 milions d'euros, amb l'objectiu de captar capital humà investigador que transferisca el seu coneixement a l'àmbit universitari i al teixit productiu valencià. En concret, les subvencions contribuiran a elevar el nivell d'excel·lència investigadora del sistema valencià, afavoriran la incorporació de persones investigadores d'elevat prestigi i projecció internacional a les universitats públiques i centres d'investigació, i incrementaran el volum de fons europeus d'investigació.

La convocatòria establix quatre tipus de subvencions per a la contractació de personal investigador valencià: doctors i doctores d'excel·lència; doctors i doctores amb experiència internacional; joves doctors i doctores que duen a terme projectes de transferència tecnològica en empreses valencianes; així com per a la formació de doctors i doctores en empreses valencianes.

«Xifrem en unes 50 les persones que es beneficiaran d'aquesta primera convocatòria del Pla GenT. Pensem que podran beneficiar-se'n una desena d'investigadors doctors d'excel·lència, una dotzena de doctors amb experiència internacional, entre deu i quinze joves doctors i també entre deu i quinze les persones que prepararan les seues tesis doctorals vinculades a projectes d'investigació industrial o de desenvolupament experimental que es duguen a terme en empreses valencianes», apunta el conseller d'Educació Vicent Marzà.



L'Agència Estatal avaluarà

El termini per a presentar les sol·licituds s'inicià ahir i romandrà obert fins al 15 de juny. Els tràmits es faran via telemàtica a través de la seu electrònica de la Generalitat (a la qual es pot accedir en http://www.ceice.gva.es/ca/web/ciencia/convocatorias_2018).

Per a l'avaluació de sol·licitants en les quatre modalitats que s'han determinat mitjançant el Pla GenT, es crearà una comissió avaluadora en el si de l'Agència Estatal d'Investigació. Educació enviarà a l'AEI els expedients dels aspirants en cada modalitat i des de l'AEI es farà l'avaluació seguint els barems determinats en cada modalitat.

El conseller Vicent Marzà ha destacat que en l'Agència Estatal d'Investigació «hi ha investigadors de prestigi internacional valencians, com Avelino Corma, o amb una clara relació d'investigació en el nostre territori, com Ángela Nieto. Creiem que és molt convenient que l'agència mateixa determine els beneficiaris d'unes ajudes autonòmiques com estes per a recuperar el talent investigador tan necessari en benefici de la societat valenciana».

Els contractes oscil·len entre els 22.192 i els 55.000 euros i, a més, a estos cal sumar ajudes que donarà la conselleria per a la contractació de grups de personal, per a gestionar els equips investigadors o per a pagar les despeses de matrícula, depenent de les modalitats.