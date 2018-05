Un passeig virtual amb Vicent Andrés Estellés

Quants docents, davant el rebuig de molts adolescents a llegir, podrien taral·larejar en més d'una ocasió aquella cançó que deia «se me acaba el argumento y la metodología»? Sona a derrota, però si peguem la volta a la frase, agafem l'últim concepte, la metodologia, i canviem la perspectiva, podem plantejar una activitat literària diferent.

Joan Borja, en les passades Jornades Formatives per al Professorat organitzades per la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura, deia que per a contagiar la lectura als alumnes «cal seduir». D'acord. Seduïm-los, doncs. Apropem-nos al seu món digital i presentem-los una ruta on seran ells els protagonistes.

Això és el que proposa «Un passeig virtual amb Estellés», una ruta pel centre històric de València dissenyada per Lola Moreno, professora de Llengua i Literatura al Col·legi Parc Santa Ana de València, on els alumnes havien de gravar-se llegint determinats poemes del poeta de Burjassot en unes localitzacions concretes. Per a completar la proposta amb èxit, havien de conéixer un poc de la biografia de l'autor i també havien de llegir la seua antologia a casa.

Així, per exemple, se'ls va demanar que anaren fins el Mercat Central i localitzaren uns versos on Estellés recordava la seua dona anant-hi. O que trobaren la tomba d'Ausiàs March i els versos corresponents que expliquen com el van portar fins allí i el van soterrar. També hi havia espai per a eixa poesia més carnal. Al carrer de la Llibertat havien d'imaginar un espai en què haguera pogut donar-se alguna de les escenes més passionals que descriu el poeta.

Per acabar, l'última activitat està pensada perquè les paraules d'Estellés continuen eixamplant-se per la ciutat que ell tant estimava. Després de seleccionar uns versos, els havien d'escriure en un paper i els havien de donar a qualsevol vianant perquè els llegira davant la càmera.

El passeig virtual és una alternativa eficaç perquè els alumnes lligen a casa. Si, a més, es puntua com a treball, a la idea de joc afegirem la de premi. Bones condicions per a tornar a tindre arguments, seducció i metodologies davant les noves generacions.