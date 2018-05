Tallers per a aprendre a protegir el mar

Demà, divendres i el pròxim 27 de maig en el marc de l'exposició «Fets d´aigua» de la Fundació Global Omnium, es realitzaran un conjunt de tallers per a la conscienciació de la protecció del medi marí en el Museu de la Ciutat d'Asp.

El mar és un ecosistema amb gran biodiversitat, moltes vegades poc coneguda perquè l'aigua no és el nostre medi. Mitjançant una sèrie de mostres biològiques (dents, ous, etc.) els participants en el taller coneixeran un poc millor a diferents animals com taurons, ratlles, crancs o aus i tortugues marines. A més, el mar està amenaçat per la contaminació i altres causes d'origen humà. La Fundació Oceanogràfic contribuïx a la seua conservació, el seu Centre de Recuperació és una bona mostra d'això.

A través d´un joc de manipulació anomenat la «Roda de la vida», podran conèixer el cicle de la vida de les tortugues marines, quines són les principals causes per les quals són ingressades al centre de recuperació i què podem fer cadascun de nosaltres per a contribuir a cuidar-les.

D'altra banda, l'artista valenciana especialista en materials reciclats, Rosa Montesa, dirigirà als participants en el taller de construcció de diferents animals marins amb envasos de plàstic. Reciclar i sobretot reduir residus és la millor manera de contribuir al fet que els mars del món deixen d´omplir-se de plàstics que tant perjudiquen la vida que hi ha en ell.