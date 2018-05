Un viatge per a no oblidar

Els estudiants dels instituts Joan Fuster de Bellreguard, Enric Valor de Pego, Els Ports de Morella, el de Turís i el Doctor Simarro de Xàtiva ja han tornat del seu viatge a Mauthausen (Àustria), on asseguren que visqueren moments inoblidables junt amb famílies de l´Amical de Mauthausen.

Els joves anaren al camp de concentració per a participar en un homenatge a les víctimes republicanes que foren deportades pel règim nazi i prepararen diverses actuacions. A Àustria conegueren a estudiants d´altres països (França, Itàlia...) i també visitaren el castell d´Harteim i Gusen.

El professorat assegura que fou un viatge intens i molt important per a conscienciar als adolescents de la importància de la recuperació de la memòria històrica perquè no torne a haver discriminació de cap tipus. De fet, el lema del viatge -al qual van assistir el president de la C. Valenciana, Ximo Puig, la consellera de Justícia i Memòria Històrica, Gabriela Bravo, i diversos alcaldes valencians- fou "Mai més".

L'Amical de Mauthausen convida des de 2005 a un grup d´adolescents a viatjar per a retre homenatge a les víctimes republicanes i a commemorar l´alliberament del camp, que es produí el 5 de maig de 1945. Ahí acabaren un total de 9.328 espanyols exiliats que foren apressats per l´exèrcit nazi a França, durant la II Guerra Mundial. D´estos, 630 eren valencians: 424 foren assassinats i 206 sobrevisqueren. Actualment només viu un: Paco Aura, d´Alcoi, que enguany fa 100 anys