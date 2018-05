Catorze centres participen en el projecte #DretsambOrgull

Alumnat de 14 centres educatius de Primària i Secundària de la Comunitat Valenciana participen en el programa pilot #DretsAmbOrgull, impulsat des de la Vicepresidència i Conselleria d´Igualtat i Polítiques Inclusives amb motiu de la celebració el passat 17 de maig del Dia Internacional contra la LGTBIfobia.

El secretari autonòmic d´Inclusió i de l´Agència Valenciana de la Igualtat, Alberto Ibáñez, explica que esta iniciativa, que inclou diferents activitats, tallers i concursos, té com a objectiu «acostar la realitat de les persones LGTBI a l´alumnat, trencar amb els estereotips i prejudicis que afecten este col·lectiu i entendre la diversitat com a valor en el més ampli sentit». Entre els centres participants estan CEIP Óscar Éspla (Alicante), CEE Tamarit (Elx), IES Batoi (Alcoi); IES Bovalar (Castelló); IES Oleana (Requena), Som Escola (València), IES Tavernes Blanques, IES Montdúver (Xeraco), IES Gonzalo Anaya (Xirivella), CEIP Benimàmet (València), IES l´Om (Picassent) y el IES Jordi de Sant Jordi (València).

Per a Ibáñez, el programa #DretsAmbOrgull és una oportunitat perquè els xics i xiques «eliminen els clixés i prejudicis que han sigut transmesos en el procés de socialització, com la família, l´escola, el grup d´iguals o les xarxes socials». Des del programa es proposen activitats on es requerix la implicació i participació del professorat i alumnat. La proposta educativa aprofita l´afectivitat i les emocions com a base per a l´aprenentatge en valors, i fomenta l´actitud crítica enfront dels missatges estereotipats que es rep de l´entorn i que afecta de manera negativa en les relacions.

Esta iniciativa als col·legis s´emmarca dins de la campanya de sensibilització que la Direcció General d´Igualtat en la Diversitat ha posat en marxa enguany sota el lema «Trenca l´estereotip».Per a esta fi s´ha comptat amb persones de l´àmbit LGTBI, de 18 i 30 anys, que protagonitzen de manera altruista una campanya que busca centrar-se en les persones més joves, a les quals s´ha volgut donar veu perquè expliquen quins són els principals obstacles que la societat posa a la diversitat sexual, familiar i de gènere.

El secretari autonòmic recorda que la campanya coincidix amb la presentació de l´avantprojecte de la Llei Valenciana per a la Igualtat de les Persones LGTBI.

Espais segurs

Culturama és l´empresa adjudicataria que desenvolupa el projecte pilot #DretsAmbOrgull. Expliquen que les activitats es desenvolupen en tres fases (informació i sensibilització, acció i difusió, tant al centrre com fora a través de les xarxes socials). L´objectiu es crear estratègies que eduquen en el respecte a la diversitat, per a fer de les escoles i instituts espais segurs i lliures de discriminació i, per tant, una societat més igualitària.