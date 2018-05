Tots els alumnes d´Infantil, Primària i Secundària del col·legi concertat San Enrique, de Quart de Poblet, han participat buscant els seus propis patrocinadors en la carrera solidària organitzada per este centre educatiu. Els fons recollits es lliuraran a l'ONG Karit Solidaris per la Pau per ajudar a la construcció d'una casa de acollida per a xiquets de Kenya. Els pares i veïns han gaudit de l'esdeveniment. Agraïm a la Policia local la seua ajuda.

Col·legi San Enrique

l´horta sud