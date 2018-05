Formació Professional 4.0

El congrés «La Formació Professional en l'era 4.0», organitzat per la Conselleria d'Educació, REDIT i patrocinat per la Fundació Bankia, va acollir la setmana passada prop de 700 assistents i tingué com a objectiu contribuir a la difusió del coneixement de la indústria 4.0 i propiciar una reflexió sobre els desafiaments i oportunitats per a la Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial.

A més, en la cita al Palau de la Música de València s´aprofundí en el concepte d'indústria 4.0 i es conegueren les experiències que ja impacten a escala mundial, amb especial èmfasi en l'ocupació i en les competències laborals que es demanden a l'alumnat d´FP i d´Ensenyaments de Règim Especial.

Tanmateix, gràcies a la participació de la Xarxa d'Instituts Tecnològics de la Comunitat Valenciana (REDIT), experts dels centres tecnològics explicaren els grans reptes de futur als quals s'enfronta la societat a Occident, com l'envelliment de la població, l'escassetat alimentària, la millora de la mobilitat, les noves maneres de fabricar o la sostenibilitat mediambiental, i com s'està intentant donar solució a estos problemes a través de la innovació. Per exemple, algunes empreses i sectors ja utilitzen la impressió 3D i treballen amb el big data, la intel·ligència artificial, la realitat virtual o l´internet de les coses.

Per a Miquel Soler, secretari autonòmic d'Educació i Investigació, l´FP «és el model educatiu que prepara i capacita a les persones per a desenvolupar actituds especialitzades que demana el món empresarial». «Des de la conselleria treballem per a ampliar l'oferta de cicles formatius a pesar de les limitacions pressupostàries que ens imposa el govern de l'Estat. En dos cursos hem creat 5.824 places noves i el curs que ve l'oferta augmentarà de nou en 36 cicles formatius», apunta.

Segons Mercedes Chacón, directora de la Fundació Bankia per a la Formació Dual que intervingué en la inauguració del congrés, "promovem la millora del model de formació dual a Espanya per a adaptar-nos a les necessitats canviants i a l'evolució que requerixen els diferents àmbits de la indústria 4.0. Volem ser part del canvi i, per això, estem molt satisfets de donar suport a espais de debat i de reflexió com este». La directora també destaca que «amb este conveni de col·laboració entre la Fundació Bankia per la Formació Dual i la Conselleria d'Educació pretenem sensibilitzar sobre els beneficis d'este sistema i mobilitzar a la societat valenciana sobre la rellevància de comptar amb una formació dual de qualitat».

Per la seua part, el director corporatiu de la Territorial de Bankia a València i Castelló, Jaime Casas, assenyalà que «la nostra activitat diària ens permet detectar les necessitats de les empreses valencianes i posicionar-nos com a palanca impulsora en la relació necessària entre empresa i sistema de formació».

Cal recordar que la Conselleria d'Educació ha ampliat els centres de Formació, Innovació i Recursos Educatius (Cefire) de 9 a 18 centres de formació per al professorat valencià, 11 dels quals són territorials i 7 són específics de diversos àmbits de coneixement. A més, la plantilla de formadors s´ha doblat respecte a 2015 i el pressupost s´ha ampliat un 133 %.

Este congrés forma part del Pla 2018 de la conselleria per a la participació i la formació del professorat valencià, conformat per nou congressos que es duran a terme des de maig fins a novembre i que, segons Soler, són «un espai de participació i de formació per al col·lectiu docent, on presentar noves tendències educatives i projectes innovadors, reflexionar conjuntament sobre cap a on ha de caminar l'educació valenciana».