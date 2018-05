Joves de l'EFA la Malvesía de Llombai creen un dron contra el mosquit tigre

Josep Lucena, Luís Aparicio, Alejandro García, Vicent Sabater i Alejandro Soler són cinc joves de Secundària, FP Bàsica i Cicles de Grau Superior de l´Escola Familiar Agrària (EFA) La Malvesía de Llombai que han dissenyat un dron capaç de combatre el mosquit tigre. Per a dur a terme este projecte, els estudiants d´este centre educatiu concertat, han comptat amb el suport de l´Ajuntament de Catadau, que els ha subvencionat la formació i els materials amb la finalitat de que este invent tinguera un impacte positiu en la societat i en l'àmbit mediambiental de la zona. L´equip de l´EFA La Malvesía ha presentat el seu invent en la Fira Aèria que El Caleidoscopio organitzà el passat divendres en la Universitat de València. Ell vehicle aeri no tripulat que han construït compta amb un compartiment de càrrega de mosquits tigre mascles estèrils què, en sobrevolar la zona seleccionada, són alliberats per a evitar que es fecunde a les femelles i per tant nasquen nous mosquits. Es joves inventors han comptat amb l´ajuda i espenta dels seus professors Armando Tudela i Mateo Torró. efa la malvesía la ribera alta