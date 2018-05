L'IES Vega del túria de Terol i el Claret de xàtiva guanyen el «Reacciona»

L´equip format pels alumnes de l´IES Vega del Túria de Terol, junt amb el professor Javier Valtueña, han guanyat amb el treball «Flogisto, el final de la alquimiaE el primer premi categoria Batxillerat del concurs Reacciona! organitzat per la Ciutat de les Arts i les Ciències i la secció territorial de València de la Real Societat Espanyola de Química. El segon premi d´esta categoria de Batxillerat ha sigut per a l´equip format pel Col·legi Claret de Xàtiva, que dirigit pel seu professor Enrique Monfort ha presentat el treball «O=C=O». El concurs culmina així la seua 7a edició amb l´objectiu de destacar la importància de la química en el desenrotllament de la societat i promoure l´interés per esta disciplina entre els jóvens i generar entusiasme pel futur creatiu de la química. Els participants havien d´exposar de forma didàctica, creativa i original algun procés químic, en especial aquells on la contribució al benestar de la societat seguisca més patent o resulten més formatius o il·lustratius. En total, més de 28 equips s´han inscrit enguany en este concurs dirigit a estudiants de qualsevol Grau d´Universitat, de Batxillerat, cicles formatius de Formació Professional Grau Mitjà i 2n Cicle de l´ESO de tota Espanya. En esta ocasió, a més d´estudiants de la Comunitat Valenciana, han participat també de Madrid i Aragó.