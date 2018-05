L'oferta d'FP s'amplia en 36 cicles el pròxim curs

La Conselleria d´Educació ha anunciat que el pròxim curs s´implantarà l´oferta de 36 cicles formatius en instituts on no s´oferien. En concret, 11 s´implanten en instituts de les comarques d´Alacant, set en centres de les de Castelló i 18 en instituts de les comarques de València.

Segons el conseller Vicent Marzà, l´objectiu és «desplegar una oferta de Formació Professional equilibrada que vertebre el territori, done resposta a les demandes dels sectors empresarials i facilite la incorporació al mercat laboral de la ciutadania valenciana».

En este sentit, el secretari autonòmic d´Educació i Investigació, Miquel Soler, explica que «conscients de la importància d'esta adequació, estem treballant en el Pla estratègic de la Formació Professional valenciana, amb l'objectiu de guiar les polítiques educatives en matèria d'implantació de l´FP amb criteris fonamentats en dades objectives».

El Pla estratègic de la Formació Professional valenciana vertebrarà l'FP a les comarques valencianes, per a la qual cosa harmonitzarà l'oferta formativa d'FP amb les necessitats dels diferents sectors productius, i optimitzarà la despesa pública, de manera que augmentaran les possibilitats d'inserció i de millora laboral, així com la competitivitat de les empreses al territori valencià. «El pla tindrà molt present, a més, la promoció de la igualtat per a acabar amb el sexisme dins de l'FP, que es veu reflectit després al mercat de treball. També, facilitarà la vertebració de la Comunitat Valenciana tenint en compte les comarques de l'interior per a augmentar allà on calga, de manera progressiva, l'oferta».

Un exemple de la col·laboració amb el teixit empresarial valencià és el cicle de Grau Superior de Química Industrial que s´implanta a l´IES Vicent Castell de Castelló, que «marca un punt d´inflexió, ja que ha estat possible gràcies a l´estreta comunicació que hem establit amb les empreses i la patronal del sector», apunta Marzà.

Període d´admissió

El calendari d´admissió de l´alumnat en els ensenyaments de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior, en els programes formatius de qualificació bàsica i en els cicles de Formació Professional Bàsica de segona oportunitat és del 18 al 31 de maig. A més, en FP Bàsica continuarà existint un procés extraordinari en què el termini per a presentar sol·licituds estarà comprés entre el 12 i el 17 de juliol.

El termini per a sol·licitar l´accés als programes formatius de qualificació bàsica s´obrirà del 10 al 16 de juliol, i el d´FP Bàsica de segona oportunitat, entre el 3 i el 7 de setembre.

La sol·licitud s´ha d´omplir via telemàtica mitjançant l´enllaç disponible en http://www.ceice.gva.es/web/admision-alumnado, que estarà operatiu durant estos terminis