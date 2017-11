´SOTP´, el ´STOP´ más sorprendente de Torrevieja

La imagen arranca una sonrisa entre vecinos y algunos que ya se acercaban a hacerse la foto de rigor. Es un STOP con todas sus letras, pero mal ubicadas sobre el asfalto. Quizá hayan "saltado" para formar el neologismo 'SOTP' porque están situadas al final de la calle Terremoto de la localidad alicantina de Torrevieja. Ha sido una nueva 'hazaña' perpetrada por el Ayuntamiento de Torrevieja, que está en racha. No dejaría de ser una anécdota, por supuesto, si no fuera porque es una señalización horizontal de tráfico, y de las más conocidas y respetadas. La reacción ha sido tan rápida como viral la fotografía de la calle, y la señalización ha sido repintada este mismo lunes.





you only had one job https://t.co/wBgGFafgBq — Common VegaBaja Girl (@CommonVegaBajaG) 6 de noviembre de 2017

"Fenómenos paranormales"

Fue pintada el viernes. No está claro si por una empresa contratada, operarios municipales, o un taller de empleo. La versión más ajustada es que es cosa de la empresa que ha realizado unasy al reponer el asfalto hizo eso con la señalización horizontal. Pero ya se había convertido en el nuevo rincón urbano en el que fotografiarse en Torrevieja.Eso sí, la policía local de Torrevieja, según "testigos presenciales" ya ha tomado nota del cachondeo que se llevan los vecinos y curiosos a esta zona residencial, no especialmente turística.La sopa de letras ha dado mucho que hablar este fin de semana. La foto circula por WhatsApp y otras redes sociales, dondede esos larguísimos a los que son tan aficionados los funcionarios locales para resolver el asunto. Este mismo lunes, el error en la señalización ya estaba arreglado. Pero el caso es que la confusión ya ha dado, por lo menos, para una sonrisa, que no es poco.No es la primera vez que se da este "fenómeno extraño". El concejal de Ciudadanos deJuan Ignacio López Bas recordaba también este mismo lunes en las redes sociales que el pasado mes de septiembre apareció exactamente la misma combinación de letras para indicar la parada obligatoria de los vehículos en un cruce de una pedanía del municipio.