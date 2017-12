Tabarnia: la broma contra el 'procés' triunfa en Twitter

Barcelona is not Catalonia

Mapa de Cataluña y Tabarnia. Barcelona is not Catalonia

La iniciativa para que varias comarcas de Barcelona y Tarragona donde menos peso tiene el independentismo se separen de Cataluña para crear la nueva comunidad autónoma de Tabarnia triunfa en las redes sociales, donde ha sido objeto de firmes adhesiones, críticas irónicas y hasta análisis demoscópicos.



Tabarnia es un concepto lanzado hace tiempo por la plataforma Barcelona is not Catalonia con el objetivo, según figura en su web, de crear una "opción política que pretende englobar las zonas cosmopolitas, abiertas, bilingües y prósperas de Tarragona y Barcelona en una nueva comunidad autónoma independiente de la Generalitat".



La hipotética comunidad incluye las áreas metropolitanas de las provincias de Barcelona y Tarragona, un territorio conformado por las comarcas de Tarragonès, Baix Penedès, Alt Penedès, Garraf, Baix Llobregat, Barcelonès, Vallès Occidental, Vallès Oriental y Maresme, que se librarían así de la "Cataluña rural y subvencionada", donde predomina el voto independentista que, según denuncian los promotores de Tabarnia, vale "el doble que el de un barcelonés".



La plataforma Barcelona is not Catalonia, que nació en 2012 antes de que algunos de sus miembros pasaran a la Societat Civil Catalana, ha creado también una bandera para Tabarnia, una mezcla entre las insignias de Tarragona y Barcelona, y reclama "un referéndum vinculante de autonomía con todas las garantías" sobre la separación de esta hipotética región.



La iniciativa, que emplea argumentos similares a los que utilizan los soberanistas para defender el derecho de Cataluña a separarse de España, había permanecido hasta el momento lejos del foco mediático.



Pero, medio en broma medio en serio, ha resurgido con fuerza en las redes sociales en las últimas horas hasta llegar a ser "trending topic" en Twitter, aglutinando miles de mensajes en la red social, según los promotores.





Aquí se puede ver con rotundidad, como #Tabarnia no es parte del delirio separatista de la Cataluña rural, paleta y regada a subvenciones por @govern, que salen de los saqueos a #Tabarnia. Fuera las ladronas manos supremacistas de #Tabarnia. pic.twitter.com/xW9ZqUm4Uz — Activa Agresiva Tabarnesa (@PeloPicoRata) 27 de diciembre de 2017