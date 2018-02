Así intentan colarse dos jóvenes en el cine para ver 'Black Panther'

Dos jóvenes fueron al cine para ver la película recién estrenada de Marvel 'Black Panther'. Se pusieron a la cola para sacar las entradas, como todos los demás, pero de una forma un tanto peculiar. Uno de ellos se subió en los hombros del otro y se pusieron encima un sombrero y una larga gabardina para cubrir a ambos. Intentaban, como en las películas y en los dibujos animados, parecer un solo hombre muy alto y sacar así una entrada para los dos. El viejo truco del hombre alto de la gabardina.



No sabemos si lo hicieron para ahorrarse una entrada, por simple cachondeo o por hacer un vídeo viral. Si es por esto último, han dado en el clavo, porque el vídeo ya tiene casi 10.000.000 de reproducciones en Twitter.



Lo que hicieron seguro fue pasar un rato divertido. Los amigos que les grababan no podían contener la risa. Y las personas que lo vieron tampoco. El dependiente no picó, ni cayó en la treta y tuvieron que apoquinar dos entradas.









We tried getting the two for one special at black panther. The manager was not having it. pic.twitter.com/Ktqsuh7s3m