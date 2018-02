Este es, probablemente, el vídeo más molesto que verás hoy

Por el infinito mundo de internet circulan millones de vídeos, de todo tipo y colores. Muchos te llegan a tus cuentas de Facebook, Twitter, Whatsapp y demás, a través de amigos. Y como se sabe, los amigos se molestan entre ellos, por lo que no es de extrañar mandarse vídeos y mensajes odiosos entre sí. Pero como este, ninguno.

Es muy simple. Seguro que has visto un montón de veces hacer zoom, por ejemplo en Google maps, para ver con detalle una zona determinada. De eso se trata este cargante vídeo, de un zoom a una parte de la costa británica, pero que no llega a ninguna parte. Es un zoom eterno, que no para nunca, que no concreta en absolutamente nada.

Estás esperando que pare en algún momento y jamás lo hace. ¿No es lo más fastidioso que has visto jamás? El usuario de Reddit que lo publicó es un absoluto genio del moleste y el chinche, sin duda.