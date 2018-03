El rompecabezas que arrasa en Twitter: ¿puedes resolverlo?

El escritor Juan Gómez Jurado subió el pasado sábado a su cuenta de Twitter un problema matemático que está volviendo locos a miles de usuarios. Para resolverlo es necesaria mucha agudeza visual y hay que prestar mucha atención a los detalles. "Es más difícil de lo que parece", afirma el escritor. Y, ciertamente, así es. ¿Eres capaz de resolverlo?





Veamos lay elpara llegar a ella.Nuestroes averiguar lo que ´valen´ los zapatos, los que ´vale´ el niño y lo que ´vale´ el silbato. Cuando lo averigües solo es cuestión de sumar o multiplicar, o eso es lo que parece a priori.Además, debes fijarte bien en cuál es la operación indicada, porque todos los símbolos parecen apuntar a una suma, hasta que en la última fila aparece un símbolo de multiplicación, que puede pasarnos desapercibido.La verdad es que hasta aquí parece un problema de primaria que podría resolver un niño que todavía no sabe lo que es Twitter. Pero solo hasta aquí.Como ya hemos dicho,, y si no te has dado cuenta de que, a veces, aparecen dos pares de zapatos y a veces solo uno, lo mismo que sucede con el silbato, habrás errado en tu respuesta. Pero eso no es todo. Si has mirado rápido y no has visto que el niño lleva un silbato colgado del cuello, tampoco habrás acertado. Entonces:Cada par de zapatillas vale 10. Así que cuando aparezca una sola ´valdrá´ la mitad. En la segunda operación, el niño valdría 5 pero hay que tener en cuenta el silbato colgado de su cuello. Cada silbato vale 2, dado que cada pareja de silbatos vale 4. Así que el niño sin silbato valdría 3. Entones la operación final quedaría así¿Lo has conseguido a la primera?