¿Le puedes dar la espalda a un guepardo? Es muy probable que la pregunta no forme parte de tus inquietudes en este momento. Sin embargo, somos de la opinión de que "el saber no ocupa lugar" y, aunque no nos vayamos a encontrar con un guepardo cuando vayamos a comprar el pan esta tarde o mañana, siempre es bueno e interesante conocer este dato. ¡Nunca se sabe!

Dolph C. Volker es un gran experto en felinos al que le gusta compartir sus conocimientos en su canal de YouTube. Actualmente Volker está inmerso en una saga de vídeos sobre los distintos tipos de emboscada en grandes felinos.

En su último experimento, Volker cuenta lo que le sucedió cuando le dio la espalda a un guepardo y lo que sucedió cuando lo hizo con un par de leopardos.

Según Volker, los leones, los tigres, los leopardos y los jaguares sí son animales a los que no hay que darles la espalda, pues si lo hacemos, saltarán sobre nosotros. "Bien para jugar o para atacar", especifica. Teniendo esto en cuenta y demostrado, a Volker le faltaba por saber si los guepardos son también depredadores de emboscada así que se ofreció como sujeto de experimento para comprobarlo.

El experimento concluye con que ambos tienen el instinto de emboscada, pero los leopardos son maestros en el tema, mientras que los guepardos dependen principalmente de su velocidad. Un leopardo caza principalmente en áreas boscosas, mientras que un guepardo lo hace en llanuras abiertas.

En resumen, y por si las dudas: No, no debes darle la espalda a ningún gran felino que te cruces en tu vida.