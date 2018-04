Un caimán de tres metros se cuela en la piscina de una casa de Florida

Un caimán de algo más de tres metros de largo se coló en una piscina de la casa de una pareja en Florida para darse un baño. Patricia Carver y su marido se encontraban en su casa de Calusa Lakes durmiendo tranquilamente. Su marido se despertó por el ruido. Abrió las cortinas y vio que en el agua estaba el enorme caimán dándose un baño en su piscina.



Despertó a Patricia y le conminó a que llamara al 911, a la policía local, para denunciar el hecho. A los pocos minutos se personaron en el domicilio varios agentes de la policía del Condado de Sarasota, que a su vez llamaron a la agencia de rescate de animales para que se llevaran al reptil. Los oficiales fueron quienes comenzaron a subir fotos del hecho en la cuenta de Twitter de la Policía de Sarasota, informando de la evolución del rescate del caimán en directo.





So, remember that #gator call we went on earlier? Here´s some video as the trapper pulled him from the swimming pool. Did we mention he measured 11 feet long?! #TweetFromTheBeat #NeverADullMoment #OnlyInFlorida pic.twitter.com/s3DtK3xzPR