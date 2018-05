El 'Loco' Abreu lanza una mesa a sus hinchas

El delantero uruguayo Sebastián Abreu, que juega en el Audax Italiano chileno, se arriesga a sufrir una suspensión de hasta diez partidos después de lanzar, el pasado fin de semana, una mesa a los hinchas de su club que lo insultaron al final del partido que su equipo empató con el Antofagasta.



Así lo señalaron hoy fuentes de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), tras recibir el informe del árbitro, César Deischler, sobre el incidente.



Los hechos ocurrieron cuando los jugadores se retiraban de la cancha tras empatar a cero. Un grupo de aficionados que estaban en la tribuna insultaron al exinternacional uruguayo, que cogió una mesa y la lanzó hacia los seguidores.





Audax Italiano está muy cerca de la zona de descenso, los hinchas se la agarraron con Abreu y el loco les revoleó una mesa. #FútbolChileno ???? pic.twitter.com/6npDhPenX6 — En Una Baldosa (@enunabaldosa) 29 de abril de 2018

Aclaración que considero necesaria y darle un cierre al tema ?? https://t.co/CcZttdyiE2 — Loco13Abreu #52.601 (@loco13com) 30 de abril de 2018

Con apenas siete puntos en once partidos, el Audax Italiano comparte con el Everton y el Deportes Temuco el último lugar de la clasificación en el torneo chileno, pero Abreu aseguró después que ese no fue el motivo de su reacción, sino a las "cosas de mi vida privada" que le gritó ""."Antes de abandonar el terreno de juego observamos a la distancia que el jugador N° 13, señor Washington Sebastián Abreu discute con gente de la tribuna para posteriormente levantar una mesa y lanzarla hacia la tribuna", dice el informe del árbitro Deischler.", dijo posteriormente el "Loco" Abreu en su cuenta de Twitter, pese a que en un primer momento guaseó con el suceso."Es algo personal ante la actitud de un mala leche que tengo bien identificado, que utilizó términos que no son los típicos que están instalados en el, metiéndose con detalles de mi vida privada y mi vida personal que me han afectado y dolido, son heridas que uno tiene en la vida", añadió."Por eso la reacción, que no justifico. Lo de la mesa no fue direccionado a la gente", afirmó el jugador, que acotó: "Uno ya entiende las reglas del juego y casualmente la secuencia de fotos se corta y no se ve adónde va dirigido. (La mesa) en ningún momento golpea a nadie y no va con la intención de golpear, pero esto es secundario"."Lo que quiero decir es que, que lamentablemente habrá descargado su ira de manera equivocada metiéndose con cosas fuera de los códigos normales. No quiero ahondar en detalles", argumentó."Dar la cara como siempre, la vida continúa, el fútbol continúa, pero siempre que hay este tipo de reacciones, no solo juzguemos a la persona pública, pongámonos a pensar porqué lo hizo. Y que esa persona tenga las mismas responsabilidades de las que me hago cargo yo", se explayó Abreu.