El nuevo año arranca a ritmo de récord con la 10K

Valencia se despierta a poco más de cinco grados, es un domingo que parece ideal para quedarse, abrigado, en la cama, pero más de 13.000 personas hacen todo lo contrario. Se levantan muy pronto y salen a la calle más bien ligeros de ropa. Sí, porque su objetivo no es otro que ser partícipes de otra edición de la 10K Valencia Ibercaja que se presume histórica y que, podo después, confirma que así es.

Entre ellos y ellas hay mucha atención puesta en tres kenianos que pronto toman la cabeza. A los cinco kilómetros van a tiempo de récord, se presume que lo pueden conseguir, los nervios se empiezan a sentir en meta, pero la emoción se mantiene hasta el final cuando se los ve llegar al fondo, el primero de ellos, Nicholas Mboroto Kosimbei aprieta los dientes y consigue el ansiado objetivo parando el crono en 27.52 ante los aplausos y la algarabía general. Tras él, a solo ocho segundos llegaba su compatriota Stephen Omiso Arita y algo más de un minuto después el también keniano Wilson Kiprono. Tras ellos se abría una bonita lucha por la cuarta plaza que al final acababa llevándose el veterano corredor conquense Juan Carlos de la Ossa, campeón de España de los 10.000 en 2006 y 2008 y olímpico en Pekín. Tras la prueba, se mostraba muy feliz y felicitaba a la organización: «Ha sido un circuito rápido, me he encontrado muy bien, he tirado hacia delante, he ido de menos a más, cogiendo gente y estoy muy contento con la carrera que he hecho. Quiero Felicitar a la organización porque ha hecho una carrera fantástica».

Valencia lo había vuelto a conseguir, un nuevo récord, gran presencia de participación, más de 13.500 personas inscritas y más de 10.900 en la línea meta. Y una amplísima participación femenina que superaba el 30% de las llegadas totales a la meta ubicada en la Alameda.

Entre ellas, como no, volvía a brillar con luz propia la atleta del Cárnicas Serrano Marta Esteban. La valenciana, que en noviembre pulverizaba su récord en maratón y se ganaba prácticamente el billete para el campeonato de Europa, conseguía ayer ganar la prueba y mejorar, con 33;49, su marca personal: «Estoy encantada de empezar el año batiendo mi marca aquí», indicaba para reconocer que esta es «una de las mejores 10k de España». Luego daba las gracias a toda la gente que había estado animando y confesaba que ahora se va a centrar en el autonómico de cross. Otra atleta todoterreno, Davinia Albinyana, llegaba en segundo lugar (34:56): «aquí siempre se hacen grandes marcas. Venía a testearme y me he encontrado con la sorpresa de bajar de 35 minutos», indicaba. Finalmente, la tercera clasificada, Yesica Mas, del C.A. Safor, también se mostraba feliz por bajar su marca personal.