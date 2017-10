El corredor vegano estricto que corre a un ritmo de 3.44

Juan Antonio Clemente cruzó la meta con un tiempo de 1 hora, 18 minutos y 45 segundos. Una marca fantástica. A un ritmo de 3 minutos y 44 segundos por kilómetro. El excelente registro adquiere mayor trascendencia porque Juan Antonio no come carne, ni ningún alimento derivado de los animales. Tampoco usa zapatillas para correr. Es descalcista.

Todas las proteínas que transporta la sangre de Juan Antonio derivan de los vegetales. Es vegano en nivel extremo: sigue una dieta «cien por cien verde» que excluye de su menú los animales y cualquier producto derivado como la leche, los huevos o la miel. Sin embargo, su realidad va más allá de la elección de tomar unos alimentos u otros. Se trata de una forma de vida en la que también se eliminan artículos como las pieles, la lana, la seda para vestir, así como los productos de limpieza y cosméticos elaborados con sustancias de procedencia animal o testados sobre los mismos. Un humano totalmente frugívoro.

«El veganismo no es una dieta en sí, implica causar menos daño a los animales. Es una filosofía de vida. Va más o menos unido al descalcismo porque consiste en simplificar. Está habiendo un holocausto animal, mueren billones de animales para alimentar al primer mundo. Con una dieta vegetariana no habría hambre en el mundo. Los humanos hemos sido frugívoros, por lo que en realidad no nos hace falta alimento animal», explicó al terminar la carrera.

Juan Antonio Clemente no fue el único «vegano estricto» que corrió la prueba. Lo hizo junto a un grupo de corredores que siguen su mismo ideario. El hecho de no comer carne obliga a los veganos deportistas a controlar sus niveles de glóbulos rojos en la sangre.

Juan Antonio cenó el sábado arroz blanco. Nada más. El desayuno fue algo más completo: otra vez arroz blanco, acompañado de jengibre y de un compuesto de semillas de chía, que aportan proteínas. El estado físico de Juan Antonio, al finalizar la prueba, delataba en un estado de salud excelente, al menos en apariencia. «Me encuentro muy fuerte», aseguró mientras sacaba músculo con el brazo derecho.