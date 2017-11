La penúltima prova del Circuit de Carreres Populars és cita ineludible

Dijous que ve finalitza el termini d'inscripcions per a la penúltima carrera de l'any del Circuit Divina Pastora Seguros de Carreres Populars de València, la XVI Volta a Peu al Cabanyal «Cristo Salvador» que tindrà lloc el 5 de novembre.

La prova és la novena de les deu que recorren cada any els barris de València i, com ja ocorreguera en l'última carrera del Circuit, també admet participants en les modalitats de marxa a peu i marxa nòrdica, per a aquells que preferisquen realitzar el recorregut d'una manera més pausada.

Les inscripcions per als corredors estaran obertes fins al dia 2 de novembre a les huit de la vesprada, a través de la pàgina web oficialwww.deportevalencia.com/carreras.

No obstant això, aquells que vullguen participar en la carrera en la modalitat de marxa a peu o marxa nòrdica també podran inscriure's presencialment el mateix dia de la carrera, just abans que comence, entre les 7:30 i les 8:55 hores. Tant l'eixida com la meta tindran lloc en l'avinguda Tarongers.

El cost de la inscripció és de 2,55 euros per als corredors i de tan sols un euro per als marxadors, el qual va destinat íntegrament a l'Associació Valenciana de Trasplantats de Cor (AVATCOR), entitat solidària del Circuit.

Quant a l'entrega de dorsals, els interessats poden arreplegar-los en el Complex Esportiu Cultural Petxina (Passeig de la Petxina, 42), el divendres 3 de novembre entre 17:00 i les 21:00 hores, o bé, el mateix dia de la carrera en el punt d'eixida entre les 7:30 i les 8:55 hores L'eixida de la prova es donarà a les 09:00 hores per als atletes amb dorsal preferent A, B, C i D, després serà el torn de la resta de corredors a les 09:04 hores i, finalment, els participants en la modalitat de «Marxa a Peu» o Marxa nòrdica a les 09:05 hores.